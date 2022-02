Cachorro preso em bueiro é resgatado por moradores em Fortaleza; veja vídeo

Um cachorro, de cerca de 3 anos, foi resgatado, na terça-feira (15), após ficar preso em um bueiro no bairro Jangurussu, em Fortaleza. O animal, chamado Tontom, ficou no local por mais de 18 horas, sendo libertado por um morador que quebrou parte da calçada.

O criador de conteúdo Evenilson Pinto, responsável por retirar o cão da boca de lobo, conta que estava se arrumando para sair em direção ao trabalho, quando recebeu uma ligação de um amigo relatando a situação do animal. Então ele decidiu cancelar a agenda do dia para ir tentar ajudar no caso.

Ele chegou no local por volta das 12h e foi informado pela tutora do animal que Tontom sumiu no dia anterior, segunda-feira (14), por volta das 18h. Ao procurar por ele, na manhã de terça-feira, a mulher o avistou preso dentro do boeiro.

"Ela foi investigar, procurar saber como ele caiu ali e descobriu que ele caiu em outro pronto, cerca de 300 metros dali, e, desesperado, foi andando por dentro da tubulação e acabou ficando preso", detalha.

Após o cão ser encontrado, os moradores o alimentaram e o mantiveram hidratado. Os populares chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros para o caso, por volta das 10h, mas a viatura não pode se dirigir até o local imediatamente, então o criador de conteúdo decidiu agir.

Evenilson Pinto Criador de conteúdo "O cachorro estava muito 'aperriado'. Estávamos com medo dele sair dali e ficar preso um pouco mais a frente. Outra preocupação era a chuva, por que estava se fechando o tempo, e o local em que ele estava é baixo, então ele poderia se afogar e possivelmente morreria".

Legenda: Após ser retirado do bueiro o animal estava visivelmente estressado e cansado Foto: reprodução

Com a ajuda de outros moradores do bairro, que forneceram o equipamento usado pelo homem para quebrar o concreto, o Tontom foi resgatado com vida e sem ferimentos, mas estava visivelmente "cansado e estressado", segundo Evenilson Pinto. Em seguida, o homem entregou o animal à tutora, que, conforme relata ele, ficou muito feliz.

Evenilson Pinto Criador de conteúdo "A alegria de salvar uma vida é inexplicável."

Nessa quarta-feira (16), o criador de conteúdo visitou o cachorro e verificou que ele estava "bem".

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros confirmou que receberam a solicitação para regasta o animal, através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), mas devido ao elevado número de ocorrência não pode enviar uma viatura imediatamente ao local.

Ainda conforme a corporação, quando uma equipe ficou disponível para atender a ocorrência foi verificado que o cão já havia sido retirado do bueiro.

