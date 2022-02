Cachorro da raça poodle morre após ser atacado por pitbull no interior do Estado

Um cachorro da raça poodle, conhecido como Pipoca, foi atacado por um cão pitbull enquanto brincava com seus donos na cidade de Ipu, interior do Ceará. O cachorrinho não sobreviveu aos ferimentos do ataque, que ocorreu no sábado (12), e morreu no dia seguinte.

De acordo com Carlos Martins da Silva Neto, tutor do animal, o poodle estava brincando na frente da casa dos donos quando tudo aconteceu. Segundo Carlos, o pitbull estava solto e poderia até ter atacado outras pessoas.

Segundo ele, o animal só soltou seu cão porque um rapaz que passava na rua jogou uma pedra.

O tutor de Pipoca afirmou que tratou o cão, conseguiu estancar o sangramento e deu medicamentos, mas que no dia seguinte encontrou o poodle morto.

O guarda municipal disse que tentou conversar com a dona do pitbull, mas como ela não tomou nenhuma providência, Carlos Neto achou prudente fazer um Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Ipu que, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), está investigando o caso.