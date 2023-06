Bombeiros resgatam cão que caiu em canal na avenida Aguanambi

O Corpo de Bombeiros do Ceará resgatou, na manhã deste sábado (10), um cão que caiu dentro do canal da avenida Aguanambi, em Fortaleza, próximo à estação de ônibus Matos Serra.

De acordo com os bombeiros, ninguém das proximidades soube informar como o animal caiu no canal ou se tinha tutor. Por causa disso, o cão foi levado para a sede da 7ª Companhia do 1º Batalhão da corporação, onde se alimentou e bebeu água.

Legenda: O cão estava nas proximidades da estação de ônibus Matos Serra Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Para retirar o animal do canal, foi utilizada uma escada prolongável. Ele estava ileso. Atuaram no resgate o tenente Sousa e o subtenente Lucena, além dos soldados Sampaio e Yuri.

Balanço de resgates

Neste ano, entre janeiro e maio, o Corpo de Bombeiros resgatou 4,9 mil animais. O número representa um aumento de 13% quando comparado ao mesmo período de 2022, quando 4,4 mil bichos foram resgatados.

Dentre os animais mais comumente resgatados pelos bombeiros estão cobras, felinos e cães.