Bispo auxiliar de Fortaleza há 6 anos, Dom Júlio César é nomeado pelo papa para diocese no Piauí

O Papa Francisco nomeou, nesta sexta-feira (7), Dom Júlio César Souza de Jesus como bispo titular da diocese de Floriano, no Piauí. Até então, o sacerdote de 53 anos atuava como bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza, onde tomou posse em 6 de outubro de 2018. A posse canônica na nova cidade ocorrerá no dia 26 de julho.

A diocese de Floriano estava vacante há quase seis meses, desde a transferência de Dom Edivalter Andrade para a diocese de Parnaíba, no mesmo Estado, em 8 de novembro de 2023.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Dom Júlio César conta que recebeu a nomeação “com muita alegria” e que fará o esforço de “buscar a santidade” na nova missão. Além disso, agradeceu a Deus por seus dons e à toda a comunidade de Fortaleza.

“Agradeço ao papa Francisco, ao clero de Fortaleza, que me acolheu com tanto amor, a dom Gregório, a dom José Antonio, a dom Valdemir e a dom Rosalvo, os bispos com os quais mais convivi”, enumerou.

Por fim, também endereçou mensagem à nova comunidade piauiense: “Agora sou de vocês, povo de Floriano. Meu coração já está aí e é com essa alegria que quero trabalhar com vocês. Quero celebrar os sacramentos e ajudar a nossa Igreja a crescer nas vocações. Que o Espírito Santo me ajude. A vocês, a minha benção”.

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a diocese de Floriano foi criada em 2008, pelo Papa Bento XVI, após desmembramento da diocese de Oeiras. Distante 240 km da capital Teresina, seu território é dividido em 6 regionais e 29 paróquias.

Em nota, a CNBB homenageou o novo bispo “por sua vida doada à Igreja no Brasil, especialmente, sua presença no Nordeste do país”.

“Rogamos a Deus que tenha um frutuoso ministério nesta Igreja particular. Pela intercessão de São Pedro de Alcântara, padroeiro da diocese, elevamos a Deus o agradecimento por sua doação à Igreja na certeza de que sempre O anunciou, como São Paulo, que acompanhamos na primeira leitura de hoje, em sua fidelidade a Jesus Cristo e à Palavra de Deus”, declarou a entidade.

O arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, também enviou felicitações ao colega. “Unamo-nos em oração de Ação de Graças, de louvores ao Senhor e de súplicas, por nós, pela nossa santificação e pelo pastoreio de D. Júlio César, junto ao presbitério e a todo o povo de Deus da diocese de Floriano”, escreveu. Segundo ele, a Posse Canônica acontecerá no dia 26 de julho, às 18h.

Quem é Dom Júlio César

Júlio César Souza de Jesus nasceu em 1971, em Goiânia, no Estado de Goiás. Concluiu os estudos superiores em Filosofia na Universidade Estadual do Ceará (1991-1993) e os de Teologia no Seminário Maior de Teresina (1994-1997). Depois, obteve a Licenciatura em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (2005-2007).

Foi ordenado sacerdote em 27 de junho de 1998 para a arquidiocese de Teresina, onde foi pároco, professor e vice-reitor de seminário e diretor espiritual.

Foi nomeado como bispo auxiliar para a arquidiocese de Fortaleza em 11 de julho de 2018, sendo ordenado em setembro e tomando posse oficialmente em 6 de outubro do mesmo ano.