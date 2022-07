Bingo tem 101 vencedores e cada apostador leva apenas R$ 9,90 em Caucaia: 'pagou nem a conta'

O sorteio de um bingo em uma praça pública de Iparana, no município de Caucaia (CE), terminou de uma forma inusitada e repercutiu nas redes sociais. Ao todo, 101 pessoas bateram juntas e tiveram de dividir o prêmio de R$ 1 mil. Com isso, cada apostador ganhou apenas R$ 9,90.

Osmar Saldanha, proprietário de uma oficina da região, foi um dos "vencedores" do bingo. Ele diz que comprou três cartelas, para concorrer a R$ 2 mil em dinheiro, divididos em R$ 1 mil para a primeira batida com a cartela cheia, R$ 400 para a segunda batida e R$ 300 na terceira batida. Além disso, quem acertasse a quina receberia R$ 150.

Pagou nem a bebida

Saldanha esperava ganhar o prêmio para pagar a conta de bebida que tomou na praça, cerca de R$ 48. Porém, ele acabou recebendo menos de R$ 20 (e ainda teve e completar do próprio bolso para pagar o que devia).

"Eu fui para o bar confiando no dinheiro do bingo para poder pagar a conta. Fui tomar uma vitamina e vi um rapaz vendendo as cartelas. O bingo acontecia às 21h. Cheguei lá, tinha sido adiada para 22h".

O cearense comentou que, ao chamar a pedra de número "49", todos levantaram cartelas dizendo ter ganho o prêmio — o que gerou uma longa fila para conferir cada cartela. Todos os 101 confirmaram que eram vencedores e dividiram o valor de R$ 1 mil.

O resultado inusitado do bingo gerou diversos comentários nas redes sociais. "Pobre não tem sorte mesmo, viu. Alegria de pobre dura pouco", comentaram os internautas.

