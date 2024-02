Bicicletar Fortaleza deve ganhar 105 estações neste ano e expansão começa por 8 bairros; veja onde

Até o final deste ano, a Prefeitura de Fortaleza pretende inaugurar 105 novas estações do Bicicletar, sistema de bicicletas compartilhadas iniciado em 2014. Em breve, a expansão deve começar por oito bairros da capital cearense.

A informação foi compartilhada pelo prefeito José Sarto, em entrevista ao Diário do Nordeste, na última quinta-feira (15). Cerca de 90% das estações devem ser instaladas em bairros mais periféricos.

Hoje, já existem 13 unidades para serem entregues nos seguintes locais:

Vila Velha

Barra do Ceará

Jardim Iracema

Álvaro Weyne

Floresta

Bonsucesso

Vila Peri

Jardim Guanabara

As inaugurações devem começar na próxima semana. Três iniciam a operação no Vila Velha já a partir da próxima quinta-feira, 22 de fevereiro.

“Até o final deste ano, vamos ter toda universalizada a rede de ciclofaixas, ciclorrotas e ciclovias de maneira que não haja interrupção entre uma e outra. É uma grande vantagem, é uma inovação que a gente acelerou e vai conseguir estabelecer 500 km de infraestrutura”, explica o prefeito.

Hoje, Fortaleza tem 195 estações do Bicicletar. A meta é terminar 2024 com 300.

Segundo a Prefeitura, além da implantação em locais que ainda não possuem o sistema, as 195 estações existentes serão substituídas gradativamente por novos equipamentos. Para isso, serão desativadas temporariamente seguindo um cronograma de mudanças. No fim de janeiro, esse trabalho começou por 25 estações.

As melhorias devem incluir:

estações e bicicletas novas;

instalação de dispositivos antifurtos;

modernização do sistema de câmeras de videomonitoramento com identificação facial;

atualização da identidade visual.

O Bicicletar tem mais de 450 mil usuários cadastrados em Fortaleza e já realizou 6,7 milhões de viagens desde o início da operação.

Educação dos usuários

Mesmo com uma grande quantidade de estações distribuídas pela cidade, não são incomuns relatos de ciclistas que reclamam da pouca disponibilidade de bicicletas no dia a dia, além de equipamentos quebrados ou com defeito.

Sobre esses problemas, Sarto defende um enfrentamento compartilhado.

“A gente tem sempre um videomonitoramento e tempo de permanência da bicicleta, então é contar primeiro com a educação da população. A gente está tentando tornar o modal bicicleta mais forte aqui em Fortaleza, e pra isso é um conjunto de fatores. É entregar bicicleta no prazo, entregar direitinho, né? Se tiver algum problema, a gente manda consertar. A gente está fiscalizando”, afirma.