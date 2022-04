Beber e dirigir pode potencializar a severidade de acidentes

Motoristas, motociclistas e até ciclistas em algum momento também serão pedestres. Como atores mais vulneráveis do trânsito, eles são, muitas vezes, vítimas de uma combinação fatal: álcool e direção. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o comportamento de beber e dirigir um dos principais fatores que mais causam acidentes, com mortes e feridos em ruas e avenidas do mundo todo.

“O álcool é uma substância psicoativa e pode gerar euforia, comprometer a capacidade de julgamento, comprometer a coordenação motora, diminuir a atenção e vigilância, deixar os reflexos mais lentos, podendo afetar até as funções visuais, entre várias outras”, alerta Wellington Cartaxo, gerente de operação e fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). “Tudo isso demonstra o risco que é ingerir bebidas alcoólicas e conduzir o veículo, e que pode potencializar a severidade dos sinistros se associarmos outros fatores de risco, como a velocidade”, completa.

Além dos riscos fatais, dirigir alcoolizado é considerado infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na carteira de habilitação, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O valor da multa tem fator multiplicativo por dez vezes, que dá um valor de R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por um ano. A mesma penalidade vale para aqueles que se recusam a realizar o exame quando solicitado.

“Lembro também que o condutor pode ser preso se, ao realizar o teste, o índice de álcool no sangue for superior a 0.30mg/l de ar expelido dos pulmões ou se constatado o estado de embriaguez do condutor pelo agente de trânsito”, ressalta Wellington Cartaxo.

Lei Seca

Em Fortaleza, desde 2016, as operações de Lei Seca ficaram mais rigorosas quanto ao uso do bafômetro pelas equipes de fiscalização. A Capital foi uma das pioneiras a usar o equipamento. Com o retorno das atividades econômicas, sociais e de entretenimento, as equipes estão alertas para fiscalizar os casos de alcoolemia ao volante.

“Temos intensificado os comandos de Lei Seca de forma a tentar inibir o comportamento daqueles que insistem em desrespeitar a lei e a orientação de que se for dirigir, não ingerir bebidas alcoólicas. Inclusive, é nossa orientação aos agentes que sejam submetidos ao teste de alcoolemia 100% dos condutores abordados nestes comandos. A ideia é que a população compreenda que a qualquer hora do dia ou da noite o condutor pode ser submetido ao exame”, afirma o gerente. Em março, foram realizados 5.906 exames testes de etilômetro, sendo 7 positivos e 284 recusas.

Seja apenas uma taça de vinho, uma dose de whisky ou uma lata de cerveja, o risco de acidente aumenta em 4 vezes. E qualquer consumo acima disso aumenta o risco em 10 vezes, de acordo com estudo realizado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet).

“O recado que deixamos é que a vida não tem preço, é dever de todos zelar pela nossa segurança, dos nossos familiares e de nossos semelhantes. Hoje podemos ser condutores, mas somos passageiros, somos pedestres, não podemos ter o pensamento que está tudo no controle porque podemos ver nos relatos das pessoas que se envolvem nos graves acidentes que se pudessem voltar no tempo fariam diferente, e que a dor que eles passam ninguém deveria passar. Assim fica a mensagem: se for dirigir, não beba”, recomenda Cartaxo.

Segurança no trânsito em pauta

Com o objetivo de promover a conscientização sobre os direitos, deveres e cuidados com todos os indivíduos no trânsito, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), promove o projeto “Hoje, motorista. Amanhã, pedestre”.

O projeto é composto por quadros especiais que são transmitidos na programação do SVM, além de conteúdos especiais no portal do Diário do Nordeste e dicas importantes na programação e redes sociais das rádios Verdinha, FM 93 e da TV Diário.

