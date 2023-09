Bebê de 7 meses é atingida por capacete que estava em cotovelo de condutor no interior do CE

Uma bebê de sete meses está internada em estado grave no Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, após ter sido atingida na cabeça por um capacete na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, na manhã do último sábado (23).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que, por volta das 12h, a 3ª Companhia do 7º Batalhão recebeu informações do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Santa Quitéria sobre uma bebê que “foi atingida pelo capacete de um motociclista, que não prestou socorro”.

A menina e os pais trafegavam em uma moto quando outro motociclista passou ao lado, utilizando o capacete no cotovelo. Ele acabou colidindo o equipamento na cabeça da criança, que estava no colo da mãe.

Com o impacto, a menina perdeu os sentidos e foi socorrida para o Hospital Municipal de Santa Quitéria. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, devido à gravidade do caso, a menina foi transferida para o HRN, da rede estadual.

A Pasta municipal segue acompanhando o caso e se colocou “à total disposição de qualquer apoio necessário”. A reportagem procurou o HRN, mas não conseguiu atualização do estado de saúde da criança.

Segundo a Assessoria de Comunicação da PMCE, a corporação realiza diligências a fim de identificar o homem envolvido no incidente, mas, até agora, ninguém foi localizado.

Educação no trânsito

O caso aconteceu durante a Semana Nacional do Trânsito, celebrada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro. A iniciativa incentiva a sociedade a buscar uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente.

A reportagem questionou à Prefeitura de Santa Quitéria que ações de educação no trânsito são realizadas na cidade, visto que o capacete é um equipamento obrigatório pela legislação brasileira e deve ser utilizado na cabeça.

A gestão informou que Santa Quitéria é um dos poucos municípios que tem o trânsito municipalizado e, através do Demutran, realiza blitze educativas em parceria com a Polícia Militar, palestras em escolas e “fiscalização ostensiva e ininterrupta de segunda a segunda”.