Prefeitura inaugura 'xiringador' para refrescar frequentadores da beira-mar de Fortaleza

Tentando aliviar o calor dos fortalezenses em tempos de altas temperaturas, a Prefeitura de Fortaleza instalou um "xiringador" na beira-mar. O totem que "respinga" água quando acionado promete refrescar os frequentadores do ponto turístico.

Parte do projeto Pedala Mais, o objetivo do aparelho é diminuir a sensação de calor, melhorando a experiência de ciclistas e pedestres ao se locomover pela capital cearense, de acordo com informações da Prefeitura.

Em período de teste, o equipamento é o primeiro do tipo inaugurado na Cidade. Caso a estrutura seja bem recebida, a expectativa é de que outros "xiringadores" sejam instalados.

O aparelho é resultado de uma parceria entre a Fundação da Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) e a Saving The World Social Business.

PEDALA MAIS

Anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) em live realizada na última semana, o programa Pedala Mais pretende dobrar o número de usuários de bicicleta na Cidade nos próximos dez anos, através de ações de manutenção e expansão da infraestrutura cicloviária de Fortaleza.

Segundo previsão da Prefeitura, a Cidade deve chegar a 600 quilômetros de infraestrutura cicloviária até 2026. Atualmente, são 426,1 km de ciclofaixas, ciclovias, ciclorrotas e passeios compartilhados.