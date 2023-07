Bazar com itens apreendidos pela Receita Federal é realizado pela Apae de Juazeiro do Norte

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Juazeiro do Norte, no Cariri, promove um bazar solidário com itens apreendidos pela Receita Federal. O evento teve início nesta quarta-feira (5) e vai até o próximo sábado (8), das 8h às 16h, na sede da instituição.

O bazar reúne peças de vestuários, produtos eletrônicos, brinquedos, perfumes, entre outros produtos, com descontos de até 50%. Segundo a organização, toda a renda adquirida será revertida para organizações parceiras.

Para ter acesso à feira, é necessário apresentar RG e CPF, e pagar taxa de entrada no valor de R$ 10.

Limite de R$ 2 mil por CPF

Ainda conforme a organização do evento, o limite de gasto por CPF é de R$ 2 mil, e o pagamento pode ser feito por Pix, dinheiro e cartão de crédito e débito.

Legenda: Itens à venda foram apreendidos pela Receita Federal em operações que barravam a entrada de produtos de maneira ilegal no país Foto: Mychelle Santos/ Diocese do Crato

Os itens à venda foram apreendidos pela Receita Federal em operações que barravam a entrada de produtos de maneira ilegal no país. Os produtos foram doados por meio do Programa Novos Destinos.

Serviço:

Bazar solidário

Local: Apae Juazeiro do Norte

Endereço: Avenida Leão Sampaio, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte