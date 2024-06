Banco Central lança 1º Olimpíada de Educação Financeira para crianças; veja como participar

Educação financeira pode ser lição já para crianças e adolescentes e essa é a proposta da 1ª Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef): Tesouros do Amanhã, lançada pelo Ministério da Educação (MEC). A iniciativa deve premiar duas escolas de cada estado do País.

A Olimpíada contempla os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio e, a partir de 2024, deve ser realizada anualmente. Neste ano, a previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 17 de setembro, em todas as unidades federativas do Brasil, para alunos de escolas públicas e privadas.

Para as atividades, também integram o projeto o Tesouro Nacional e à B3 (bolsa de valores brasileira). A ideia é que os alunos tenham acesso a conteúdos e materiais sobre planejamento orçamentário e educação financeira como uma forma de prepará-los para tomada de decisões conscientes ao longo da vida.

A Olitef terá uma plataforma para capacitação de professores com recursos didáticos especializados. Além disso, um dos objetivos é criar uma jornada de conhecimento de educação financeira para escolas, professores e alunos. Conheça outros pilares da iniciativa:

Educar: Fornecer aos alunos conhecimentos fundamentais sobre finanças pessoais, investimentos e economia;

Fornecer aos alunos conhecimentos fundamentais sobre finanças pessoais, investimentos e economia; Engajar: Através de competições e atividades práticas, motivar os estudantes a se interessarem ativamente pela gestão financeira;

Através de competições e atividades práticas, motivar os estudantes a se interessarem ativamente pela gestão financeira; Empoderar: Preparar os jovens para tomar decisões financeiras informadas, fomentando uma geração financeiramente consciente e responsável.

Todos os participantes vão receber certificados digitais e os candidatos com melhor desempenho serão ganharão medalhas. A Olitef também terá um plano de premiações para professores e escolas públicas.

As unidades de ensino com maior nível de engajamento e desempenho, bem como os professores mais comprometidos, serão premiados com recursos para investimento em melhorias na própria escola, como laboratórios de ciência e computação, bibliotecas, compra de equipamentos, entre outros.

Ao todo, 54 instituições de ensino serão premiadas no País.

Como participar

As unidades de ensino que pretendem participar da Olitef Tesouros do Amanhã precisam acessar o site oficial para se inscrever, até o dia 9 de setembro. As provas serão realizadas no mesmo mês, de forma presencial nas escolas cadastradas.

As inscrições para a fase de premiações acontecem em momento posterior, assim que for publicado o regulamento que dispõe sobre as regras para os prêmios. Todas as escolas públicas e particulares do Brasil estão convidadas a participar da iniciativa.