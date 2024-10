Que horas começa a Bola de Ouro? Veja como assistir premiação ao vivo

A Bola de Ouro premia os melhores jogadores do mundo na temporada. A premiação será nesta segunda-feira (28), às 16h (de Brasília), em Paris. Vini Júnior estava entre os favoritos. No entanto, o atacante brasileiro não irá comparecer à cerimônia. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, a razão da ausência é porque o jogador não vencerá o prêmio. Gabi Portilho e Tarciane estão entre as finalistas no futebol feminino.

A premiação é organizada pela revista France Football para premiar o desempenho dos atletas na temporada 2023/24. Atleta do Real Madrid e da seleção brasileira, Vini Júnior é um dos nomes cotados para receber o prêmio.

Veja horário e onde assistir à Bola de Ouro

Data: 28 de outubro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Onde assistir: TNT e Max