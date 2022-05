Avião colide com pássaro durante decolagem e precisa retornar ao Aeroporto de Fortaleza; veja vídeo

Uma aeronave que decolou do Aeroporto de Fortaleza com destino ao Galeão, na capital do Rio de Janeiro, colidiu com uma ave, na tarde desta sexta-feira (13).

A colisão aconteceu durante a decolagem, às 14h44, e um dos motores da aeronave foi afetado. De acordo com a Fraport, empresa administradora do aeroporto, o avião permanecerá em solo, para manutenção, pelo tempo necessário.

Ainda segundo a empresa, o piloto fez manobras no ar para aliviar o peso do combustível e retornou ao aeroporto em segurança. A aeronave pousou às 15h25.

Assista ao vídeo:

Em nota, a companhia aérea Latam informou que a empresa seguiu o procedimento padrão para este tipo de ocorrência, e que os passageiros já estão recebendo a assistência necessária. Conforme a cia, os clientes do voo LA 3864 seguirão para seu destino em nova aeronave no voo reprogramado para decolar às 20h30 desta sexta.

Bird strike

De acordo com a definição da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o “bird strike” é considerado um incidente sempre que um piloto reportar uma colisão com pássaros.

Um "bird strike" ocorre quando um pássaro cruza repentinamente a trajetória de um avião, causando efeitos adversos para o pássaro e para a aeronave. O incidente é considerado comum na aviação.

