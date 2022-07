Avião Beluga volta a Fortaleza nesta quarta-feira (27)

O avião BelugaST já tem data para retornar à capital cearense. Após passagem por Campinas, em São Paulo, onde o cargueiro deixou um helicóptero de luxo, a aeronave retorna ao Aeroporto de Fortaleza nesta quarta-feira (27), com pouso previsto para as 13h25.

No mesmo dia, segundo informações da Fraport, o Airbus A300-698ST deve decolar, às 14h55, com destino a Dakar, no Senegal.

Os interessados em avistar ou fotografar a aeronave podem fazê-lo apenas em área pública, do lado de fora do aeroporto, e próximo ao pátio do Terminal de Cargas Internacional, informou a empresa.

Apelido de "Baleia Voadora"

Chamado carinhosamente de "avião-baleia", o BelugaST pousou pela primeira vez em Fortaleza na tarde do último domingo (24), reunindo milhares de curiosos e fãs de aviação na Avenida Senador Carlos Jereissati e nas proximidades do aeroporto.

O avião pernoitou na Capital e decolou por volta de 10h20 da segunda-feira (25), com destino a Viracopos (SP). A carga trazida pela aeronave ao Brasil foi um helicóptero de luxo.

O nome do avião se deve à semelhança com a Beluga, também chamada de baleia-branca. Não à toa, é apelidado de baleia voadora, devido ao formato similar ao animal e ao tamanho.

A aeronave é uma das maiores de carga do mundo em volume, sendo maior que o Lockheed C-5 Galaxy, utilizado pelas forças armadas dos Estados Unidos.

Legenda: Equipe que atuou na chegada de BelugaST em Fortaleza registrou momentos em comemoração Foto: Fabiane de Paula/SVM

Como funciona o Belugast?

O Beluga começou a voar em meados da década de 1990, substituindo outro avião com desenho peculiar, o Super Guppy. Uma das principais alterações feitas no A300 para se tornar o Beluga está na frente do avião, onde fica a cabine de comando: ela foi rebaixada para ficar mais próxima do solo e dar mais espaço na parte superior para a carga.

O carregamento, por sua vez, é feito levantando a "testa" do avião do mesmo modo que em outros cargueiros, como é o caso do antigo An-225 e do Boeing 747.

A operação é feita com dois pilotos e um mestre de cargas. Ao todo, existem cinco Belugas ST, e a Airbus já conta com um sucessor para o cargueiro, o Beluga XL, maior que o modelo atual e desenvolvido a partir do A330.