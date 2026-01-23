Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré

A comemoração aos 300 anos de Fortaleza passa por espaços que fortalecem o convívio entre os moradores. A Areninha do Campo do AEC, localizada no Passaré, trata-se de um equipamento que fortalece o esporte, cria rotina e oferece oportunidades dentro do próprio território, sem necessidade de deslocamento.

Representando a chegada de um espaço estruturado para a região, o equipamento consolida-se como um ponto de encontro de lazer e cidadania para a população, sendo ocupado por crianças, adolescentes, adultos e idosos que gostam de jogar, treinar e conviver em coletividade.

“Pela manhã e à tarde, acontecem projetos e aulas; à noite, ocorrem os jogos e os tradicionais ‘rachas’. Isso aproxima gerações, fortalece a convivência e transforma o campo em um espaço vivo, de relação e de pertencimento”, ressalta Anderson Pinheiro, Secretário Municipal do Esporte e Lazer.

O local ainda recebe atividades do Atleta Cidadão, também da Prefeitura de Fortaleza, além de ser utilizado por outros projetos, como a Central Única das Favelas (Cufa), que costuma realizar ações na Areninha. “Tudo contribui para que o equipamento esteja sempre ativo e com função social ao longo do dia e da noite”, destaca Anderson.

No cotidiano do bairro, a Areninha funciona a partir de uma agenda organizada, que contempla atividades esportivas, treinos e horários livres para uso da comunidade. Para a utilização do espaço, os interessados realizam solicitação junto à Secretaria Municipal do Esporte, passando a integrar a programação do campo.

Além de ampliar o acesso ao esporte, o espaço impacta diretamente a dinâmica do Passaré. O funcionamento contínuo movimenta o bairro, estimula pequenos serviços no entorno e fortalece práticas esportivas já enraizadas na comunidade. Ao concentrar atividades esportivas e sociais no próprio território, a Areninha do Campo do AEC contribui para a criação de oportunidades e reforça o sentimento de pertencimento dos moradores ao lugar onde vivem.