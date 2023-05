Alongamento e aquecimento: saiba como eles impactam no dia a dia da atividade física

No momento de praticar uma atividade física, seja qual for a modalidade, garantir que o corpo esteja preparado para receber uma carga intensa é importante para evitar o surgimento de lesões. Entre os cuidados necessários, o alongamento e o aquecimento entram como aliados no cotidiano do público.

De acordo com o personal trainer Karlos Emiliano, os alongamentos podem ser divididos entre estático e dinâmico. No caso do estático, o indivíduo fica parado e realiza o movimento em uma área específica do corpo, contando de 10 a 20 segundos, ou podendo chegar a até um minuto, a depender de cada caso. O profissional explica que essa prática é usada em pessoas que estão com algum encurtamento muscular, acarretado por passar muito tempo sentado, por exemplo.

Já no alongamento dinâmico, o músculo é esticado e em seguida retorna à posição de origem, seguindo uma variedade de movimentos, que podem funcionar como um aquecimento antes da prática. O educador físico recomenda essa modalidade para práticas como corrida e musculação.

Atuando como uma ponte entre o estado de repouso do corpo e o de ação, o aquecimento melhora o treino principal, tornando-o menos suscetível a danos, define Karmen Beatriz, fisioterapeuta vinculada à Célula de Qualidade de Vida (Cequa) da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

A especialista explica que, caso a pessoa negligencie as práticas de cuidados, lesões como distensão ou estiramento muscular, cãibras, inflamação dos tendões e contusão podem surgir.

Como o aquecimento pode ser realizado na musculação?

Para Karlos Emiliano, no caso de um treino de musculação, há possibilidade de realizar aquecimentos tanto de forma geral, em que se trabalha o corpo inteiro, como de áreas específicas do corpo, como o core (abdômen), membros inferiores e superiores.

No caso do específico, as próprias máquinas ou aparelhos das academias atuam como instrumentos para o aquecimento. Por exemplo: em um exercício como um agachamento, o indivíduo aplica uma carga menor que a habitual no treino, realizando cerca de duas séries, como forma de preparar o músculo para a intensidade que virá a seguir.

Cuidados para evitar lesões

Conforme explica Karlos Emiliano, caso a pessoa sinta dor em um exercício específico, ela deve interromper a execução imediatamente, além de procurar um profissional de educação física para auxiliar no problema. “Ela deve conversar com o profissional para orientá-lo, se deve procurar um ortopedista para fazer possíveis exames e avaliar o grau da dor”

Descanso é tão importante quanto a própria atividade

Após um período consecutivo de exercícios físicos, deixar o corpo descansar é fundamental para a manutenção da saúde e também para a regeneração muscular. Caso o indivíduo também deseje realizar ainda alguma atividade, Karlos Emiliano sugere o chamado “descanso ativo”, em que, após a prática semanal dos treinos, pode ser feita uma corrida ou caminhada, que demanda menos no organismo, mas o mantém em movimento.