Acidente entre ônibus e carro deixa homem e criança presos às ferragens no Centro de Fortaleza

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou pessoas feridas e presas às ferragens na Rua Dona Leopoldina, no Centro de Fortaleza, na tarde deste sábado (18).

O acidente ocorreu no cruzamento com a Rua Bárbara de Alencar. O veículo de passeio ficou bastante danificado ao ser atingido pelo ônibus, que fazia o trajeto Cidade dos Funcionários/Lago Jacarey.

Legenda: Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizaram o atendimento às vítimas Foto: Paulo Cardoso/TV Verdes Mares

O motorista e os passageiros do coletivo não ficaram feridos. Já no veículo menor, onde estavam cinco pessoas, pelo menos uma criança e um homem ficaram machucados, mas já foram resgatados conscientes.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. Entre eles, há especialistas em retirada de vítimas presas às ferragens.

Legenda: Sinistro ocorreu no cruzamento da Dona Leopoldina com Bárbara de Alencar Foto: Paulo Cardoso/TV Verdes Mares

