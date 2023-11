2º bazar solidário no RioMar Fortaleza arrecada recursos para o Espaço do Autista; veja detalhes

A segunda edição do bazar solidário em benefício da Associação Espaço do Autista segue até domingo (19), no shopping RioMar Fortaleza, no Papicu. São oferecidas ao público mais de 5 mil peças, entre novas e usadas, de marcas como Lenita, Joiola, Lasso, Las Batas, Beth Pinto e Republic Paradise.

O bazar aceita pagamentos por cartão de crédito e de débito, Pix e dinheiro em espécie.

O objetivo é arrecadar fundos para manter o funcionamento do Espaço do Autista, que atende gratuitamente mais de 70 crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com atividades como fisioterapia, terapia ocupacional, natação, música, entre outras.

Segundo Adriana Queiroz, patrona da associação, uma das propostas em curso é aumentar o espaço para que sejam oferecidas oficinas de capacitação para os responsáveis pelas crianças. "Enquanto elas [mães] estão aguardando os filhos [na terapia], elas estarão fazendo uma oficina para ter uma renda", afirmou.

Veja também

Serviço

Bazar Solidário em prol da Associação Espaço do Autista

Quando: até 19 de novembro

Onde: Shopping RioMar Fortaleza, Papicu (em frente à academia R2)

Horário: 10h às 22h

Mais informações: @associacaoespacoautista