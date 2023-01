164 cidades do Ceará estão sob risco de chuvas e ventos fortes, com rajadas de até 100km/h

As intensas chuvas devem continuar nos próximos dias em quase todo o Ceará. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta, nesta segunda-feira (15), para a possibilidade de precipitações e ventos fortes em 164 das 184 cidades do Estado.

Destas, 26 estão para o alerta de nível dois, onde as chuvas podem atingir a marca dos 100 mm/dia com ventanias de 100 km/h.

O alerta do Inmet é válido até às 10 horas de amanhã (17), no entanto, pode ser renovado a depender das condições climáticas. Este é alerta que contempla o maior número de municípios neste mês de janeiro, cuja as chuvas, na primeira quinzena, foram mais tímidas.

Conforme levantamento do Diário do Nordeste, entre os dias 1º a 15 de janeiro, choveu o acumulado de apenas 16 mm, o que significa somente 17% do volume esperado para todo o mês.

Divisão

Dos 164 municípios, 138 estão classificados no chamado "perigo potencial" e 26 cidades cearenses na classificação de "perigo". A diferença entre eles diz respeito à probabilidade do volume de chuva e velocidade dos ventos.

No grau 1, as precipitações podem chegar a 50 milímetros por dia com ventos de até a 60km/h, enquanto no grau 2 as chuvas podem atingir a marca dos 100 mm/dia com ventania de 100 km/h.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê chuvas para os próximos dias. Conforme o órgão, a tendência é de continuidade dos bons volumes nesta terça (17) e quarta-feira (18).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil