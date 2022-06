10ª edição do Seminário Prefeitos Ceará começa nesta quarta-feira (22)

Começa nesta quarta-feira, dia 22, o Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2022. Até quinta-feira, o encontro vai reunir, no Centro de Eventos do Ceará, gestores públicos e interessados em gestão municipal que buscam conhecimento e aprimoramento da administração pública. O evento tem formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo canal do Diário do Nordeste no YouTube.

Como destaca Enid Câmara de Vasconcelos, diretora geral da Prática Eventos, realizadora do seminário, o evento funciona como um encontro de convergências, onde especialistas e líderes de iniciativas inovadoras podem intensificar e disseminar em todo o Estado do Ceará e no Brasil experiências, conhecimentos, soluções e cases de sucesso.