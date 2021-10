Wagner Moura vem a Fortaleza na terça-feira (26) para pré-estreia de ‘Marighella’

Em Fortaleza, a pré-estreia de ‘Marighella’, primeiro filme dirigido por Wagner Moura, será na próxima terça-feira (26), às 19 horas, no Cineteatro São Luiz. O evento será aberto ao público e contará com a participação de Moura e de atores do elenco.

Devido à pandemia de Covid-19, a lotação do cineteatro será reduzida pela metade e haverá distanciamento mínimo de um metro entre as cadeiras. A retirada de convites será feita no dia 26, exclusivamente pela internet, a partir de 10h, no site Sympla. Será limitado um convite por pessoa, que já representará a entrada para a sessão especial, não precisando mais passar pela bilheteria.

Na sessão, será obrigatório o uso de máscara e seguir a etiqueta respiratória, que consiste em tossir e espirrar com proteção do cotovelo e da máscara, se precisar.

Em cartaz

O filme estará em cartaz no Cineteatro São Luiz de 4 a 19 de novembro, em 19 sessões. Os ingressos já começam a ser vendidos no dia 28 de outubro, às 10h. Segundo a assessoria do equipamento cultural, todas as exibições terão acessibilidade em Libras e audiodescrição.

A história

Inspirado no livro ‘Marighella - o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo’, do jornalista e escritor Mário Magalhães, o filme narra os últimos anos do ativista baiano Carlos Marighella, que será interpretado por Seu Jorge, e marca a estreia de Wagner Moura como diretor.

A trama se passa na ditadura militar. “De um lado, uma violenta ditadura militar; do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Morto em uma emboscada no ano de 1969, Marighella era político, escritor e guerrilheiro contra a ditadura militar brasileira”, antecipa a sinopse.

Legenda: Seu Jorge e Adriana Esteves em cena do filme 'Marighella'. Foto: Divulgação

Elenco

Além de Seu Jorge interpretando o protagonista, o longa conta com a atuação de nomes como Bruno Gagliasso, Adriana Esteves, Humberto Carrão, Rafael Lozano, Luiz Carlos Vasconcelos, Herson Capri, Bella Camero e Charles Paraventi.

‘Marighella’ já teve passagem nos principais festivais internacionais de cinema. Sua estreia mundial foi em 2019, no Festival de Berlim, onde foi aplaudido de pé pelos convidados.

Serviço

Filme ‘Marighella’, de Wagner Moura

Pré-estreia

26 de outubro (terça-feira), às 19h

Entrada gratuita - retirada de convites exclusivamente às 10h, pelo Sympla.

Será limitado um convite por pessoa

Sessões

4/11 (quinta), às 18h30; 5/11 (sexta), às 15h e 18h30; 6/11 (sábado), às 15h e 18h30; 9/11 (terça), às 18h30; 10/11 (quarta), às 18h30; 11/11 (quinta), às 15h e 18h30; 12/11 (sexta) às 15h e 18h30; 16/11 (terça), às 15h e 18h30; 17/11 (quarta), às 15h e 18h30; 18/11 (quinta), às 16h e 18h30; 19/11 (sexta), às 15h e 18h30.

Entrada: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada)

Venda nas bilheterias do Cineteatro e no site Sympla a partir de 28/10, às 10h

Classificação Indicativa: 16 anos

Direção: Wagner Moura | Drama, Biografia, Histórico | Brasil | 2021 | 2h39 | Português

Cineteatro São Luiz - Rua Major Facundo, 500, Centro - Praça do Ferreira

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?