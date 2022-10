Veja o que fazer neste Dia das Crianças; programação inclui música, teatro e brincadeiras

O Dia das Crianças se aproxima com um feriado no meio da semana. Uma das datas mais aguardados pelos pequenos, já que é quase sinônimo de diversão e presente, tem programação durante todo o dia nesta quarta-feira (12). Tem teatro, música, brincadeiras, oficinas e mais.

Quer saber para onde levar os pequenos? Confere a lista que o Diário do Nordeste preparou com sugestões de atividades tanto gratuitas quanto pagas e em diversos bairros.

Espetáculo Peter Pan

Legenda: Espetáculo Peter Pan do Grupo Mirante de Teatro Unifor Foto: Ísis Rebouças

Peter Pan ganha reapresentação pelo Grupo Mirante de Teatro Unifor neste mês de outubro. Com direção de Hertenha Glauce, a peça traz elementos como acrobacia aérea e a figura do palhaço, bem como o universo das brincadeiras infantis nas pracinhas do bairro.

Às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz). Indicação etária: Livre. Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). Mais informações: (85) 3477.3363 ou pelo site do Teatro Celina Queiroz

Espetáculo Grupo Encantos

Legenda: Grupo Encantos apresenta espetáculo especial em comemoração aos 10 anos Foto: Nathan Martins

Outra opção teatral é o espetáculo em comemoração aos 10 anos do Grupo Encantos, que apresenta músicas autorais e outros clássicos no repertório como Sítio do Picapau Amarelo e Beatles. O momento traz ainda contação de histórias.

Às 16h, no Teatro Nadir Saboya (Rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). Mais informações: (85) 99987.3107/ (85) 98899.9022

Cine Ceará

Legenda: Filme 'Pluft, o Fantasminha' será exibido no Cine Ceará Foto: Divulgação

O Cine Ceará, que acontece nesta semana, traz a mostra O Primeiro Filme A Gente Nunca Esquece voltada para o público infantil com a exibição do filme brasileiro ‘Pluft, o Fantasminha’, de Rosane Svartman, no Cineteatro São Luiz.

Às 9h30 e às 14h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro). Classificação indicativa: Livre. Gratuito. Os ingressos para acesso serão disponibilizados pelo equipamento na plataforma Sympla a partir das 12h do dia que antecede cada sessão. Mais informações pelo site.

Galinha Pintadinha

Legenda: Imprensa Food Square apresenta espetáculos infantis no Dia das Crianças Foto: Divulgação

O Imprensa Food Square traz atrações para receber os pequenos e comemorar o dia todinho dedicado a eles. Quem for ao local com as crianças poderá participar do espetáculos "Monstros S.A", "Stitch" e "Olaf", além de "Galinha Pintadinha" e "Pintinho Amarelinho".

A partir de 15h30, no Imprensa Food Square (Av. Desembargador Moreira, 2355 - Dionísio Torres). Ingresso para um espetáculo: R$20. Mais informações no Instagram @imprensafoodsquareoficial

Música com Marcos Maracatu

Legenda: Marcos Maracatu apresenta atividades musicais Foto: Divulgação

O Bistrô Aconchego realiza na quarta atividades musicais com Marcos Maracatu, como oficina de construção de instrumentos musicais, contações de história e interações musicais. O local vai abrir para café da manhã e almoço neste dia.

A partir de 9h30, no Bistrô Aconchego (Rua Dr. João Moreira, 143 - Centro). Gratuito. Mais informações no Instagram @euaconchego

Dragão das Crianças

Legenda: Peça 'Um Amor Astronômico' do Grupo Comédia Cearense Foto: Marlon Maycon

O Centro Cultural Dragão do Mar oferece uma programação durante o dia repleta de atividades. A partir de 9h, tem o Brincando e Pintando no Dragão com brincadeiras e jogos lúdicos. O dia segue com espetáculos, oficinas, sessão de cinema e ainda exibições no Planetário Rubens de Azevedo.

Pela manhã, a atriz Rebeka Lúcio apresentará o espetáculo "Puxa! Era...Uma Bruxa!?" e tem ainda o espetáculo 'Um Amor Astronômico', com Grupo Comédia Cearense; no planetário tem a exibição de "A Quinca, o Pititi e o Albireu"; a programação conta com oficinas como ‘Criação de máscaras dos caretas’. Já no Cinema do Dragão, será exibida a animação infantil 'Além da Lenda'.

A partir de 9h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Gratuito. Mais informações e programação completa no site do Dragão

Revoada de Pipas

Legenda: Foto da edição passada da Revoada de Pipas Foto: Divulgação

O shopping Iguatemi Bosque promove a nona edição da ‘Revoada’, evento que distribui 5 mil pipas gratuitamente para toda a família celebrar o Dia das Crianças. A ideia é resgatar lembranças de infância dos apaixonados por pipa, além de proporcionar novas memórias. Colecionadores que queiram mostrar as suas relíquias também estão convidados a expor suas pipas no evento.

A partir de 16h, no estacionamento do shopping Iguatemi Bosque, próximo à Avenida Sebastião de Abreu. Gratuito. Mais informações: No Instagram @iguatemifortaleza

Benfica Kids

Legenda: Oficina de slime acontece no Shopping Benfica Foto: Divulgação

O Shopping Benfica também traz programação especial para o dia das crianças. As atividades começam 14h com uma oficina de slime e pintura de rosto. Já às 17h, tem contação de história ‘Chapeuzinho vermelho’, com Cris Lima, e apresentação teatral com a Trupe do Sorriso.

A partir de 14h, no Shopping Benfica (Rua Carapinima, 2200 - Benfica). Gratuito. Mais informações e link de inscrição nas oficinas pelo site do shopping.

Viradinha Cultural

Legenda: Show da Banda BBK integra programação da Viradinha Cultural Foto: Divulgação

A programação começa, de 11h às 16h, com apresentações musicais, circenses e de teatro de fantoches, além das oficinas de dedoches, mosaicos e pintura em tela. A partir de 16h, o público aproveita recreação, espetáculos, show da BBK e oficinas de origamis, de esculturas, de bonecos e mais.

Há ainda opções de brinquedos infláveis, aluguel de bicicletas e patinetes, bem com as diversas barraquinhas com churros, sorvete, churrasquinho, batata frita, pipoca e muito mais.Em parceria com o Senac Ceará, o shopping traz oficinas gratuitas de gastronomia para as crianças, em que aprenderão a fazer cookies, brigadeiro e outras guloseimas.

Para participar, basta comparecer à unidade Senac RioMar antes do início de cada aula e realizar a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Programa Mesa Brasil Sesc.

A partir de 11h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu). Gratuito. Mais informações no Instagram @riomarfortaleza.

Festival da Criança

Legenda: Programação do RioMar Kennedy terá atividades de pintura Foto: Divulgação

A programação é gratuita e acontece na Praça de Alimentação, Piso L3, das 16h às 20h. Entre as atrações, o grupo Milk Shake promete animar os pequenos com muita música e dança, tem ainda cantigas de rodas e teatro de fantoches com experimentos divertidos e cheio de descobertas.

Já, no espaço de oficinas criativas, os pequenos aprendem esculturas de balão e deixam a imaginação fluir nas pinturas em gesso.

A partir de 16h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy). Gratuito. Mais informações no Instagram @riomarkennedy.

Teatro e recreação

A criançada poderá aproveitar diversas atrações, como: apresentação teatral com os Minions, às 18h, e atividades recreativas, jogos e brincadeiras, das 15h às 18h. A galerinha poderá tirar fotos com personagens, das 16h às 18h, e brincar muito no Espaço Kids com cama elástica, piscina de bolinhas (crianças de até 4 anos).

A partir de 15h, no Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana). Gratuito. Mais informações no Instagram @grandshoppingce

Aniversário da Zoe

Legenda: Tarde no North Shopping terá brincadeiras recreativas Foto: Divulgação

No Dia das Crianças, o North Shopping Fortaleza comemora o aniversário da Zoe, mascote do empreendimento. O evento começa com receptivo no acesso A com personagens e distribuição de balões. Na praça de alimentação, terá música e brincadeiras. Às 18h, está programado o Parabéns para a Zoe com distribuição de lembrancinhas.

A partir de 16h, no North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy). Gratuito. Mais informações no Instagram @northshoppingfortaleza

Espetáculo ‘Um lugar chamado Encanto’

O North Shopping Jóquei também traz programação gratuita para a criançada. A animação começa às 16h com a peça "Um lugar chamado Encanto", da Cia Mix da Alegria.

Às 16h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube). Gratuito. Mais informações no Instagram @northshoppingjoquei

Banda Jujubanda e jogos

O North Shopping Maracanaú promove o show da banda Jujubanda, em seguida a programação continua com DJ baladinha, jogos, recreadores e roleta de brindes e guloseimas, a partir das 17h às 20h, no acesso C do Estacionamento.

A partir de 17h, no North Shopping Maracanaú (Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú - CE). Gratuito. Mais informações no Instagram @northshoppingmaracanau

Bandinha infantil e algodão doce

No Via Sul Shopping, a programação especial do Dia das Crianças tem início às 16h, com concentração no acesso A com personagens e distribuição de balões. Das 17h às 19h, haverá distribuição gratuita de algodão doce. Às 17h30, a festa chega na praça de alimentação, onde haverá banda e disponibilização de pintura facial.

A partir de 16h, no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga). Gratuito. Mais informações no Instagram @viasulshopping

