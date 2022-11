Troféu Sereia de Ouro será entregue nesta sexta-feira (4) a quatro notáveis cearenses

A maestria, o trabalho e a vocação de quatro gloriosos cearenses são celebrados em mais um ano pelo Troféu Sereia de Ouro. Um dos principais reconhecimentos ao talento de nosso povo, o prêmio legitima a trajetória e as qualidades de quem sabe trilhar um caminho de entrega ao fazer social, humano e laboral.

Idealizada pelo chanceler Edson Queiroz e dona Yolanda Queiroz, a honraria é concedida há mais de meio século, consolidando-se como a mais antiga e cobiçada comenda do Estado. Após dois difíceis anos da pandemia de Covid-19, a cerimônia de entrega do troféu volta a acontecer no Theatro José de Alencar – palco supremo para uma noite inesquecível.

Nesta sexta-feira (4), recebem a distinção o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante; o desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Cid Marconi; o presidente da Unimed Ceará, Darival Bringel; e o cartunista Mino Castelo Branco. Quarteto seleto, compondo a célebre galeria de agraciados com a láurea criada pelo Sistema Verdes Mares, integrante do Grupo Edson Queiroz.

A solenidade será transmitida em tempo real pela TV Diário, a partir das 21h.

O objetivo do Troféu é claro, abraçado como missão: homenagear quem se destacou em diferentes setores de atuação, contribuindo para o desenvolvimento do Ceará, do Brasil e do mundo. Um esmerado dever institucional capaz de distinguir e divulgar a jornada de pessoas notabilizadas pelo incansável esforço individual e superação de limites.

Gente que é inspiração, verdadeiros exemplos para as presentes e futuras gerações. Ao receberem o título hoje, cada agraciado estreita o contato com a sociedade e recebe novo estímulo para prosseguir impactando positivamente a vida de incontáveis conterrâneos. Resguardam a principal bandeira do Troféu Sereia de Ouro: manter viva a excelência.

Desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Cid Marconi credita à família e aos estudos o sucesso na trajetória profissional e humana. Aos 14 anos, já dava aulas de Matemática após ser aprovado na seleção do Colégio Militar e ocupar o cargo de monitor. Na sequência, cursou Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Ceará. A formação permitiu-lhe desenvolver uma indústria e atuar no segmento.

Influenciado pelo pai e por uma das irmãs – ambos advogados – ingressou na estrada do Direito, e não parou. Acumulou importantes cargos e deferências, resultado de dedicação completa. Fez especialização, mestrado e doutorado, todos pela Universidade de Fortaleza. E nesse ínterim, de 1993 a 2000, também filiou-se à vida pública como vereador de Fortaleza. A palavra empatia ganha destaque em vários percursos da estrada do desembargador.

Além de ter participado de inúmeras ações de envergadura social, promoveu mutirões de atendimento nas praças de Fortaleza em um momento no qual ainda não existia o Código de Defesa do Consumidor. Anos mais tarde, ele dedicaria ao ofício no Tribunal Regional Eleitoral o fato de continuar tendo essa visão aprimorada de melhoria das condições do povo. Cid ainda foi um dos idealizadores do Fortal, um dos maiores eventos culturais do Ceará.

Descrito por amigos e familiares como incansável incentivador, brilhante visionário e profundamente humano, sensível às necessidades alheias, Cid é esposo da advogada Joyce Lima Marconi Gurgel e pai de Sarah Lima Marconi Gurgel, Cid Marconi Gurgel de Souza Filho e Anike Lima Marconi Gurgel. Apesar de morar em Fortaleza, o expediente é exercido no Recife (PE), fazendo com que ambas as cidades cresçam em estima e valor no íntimo.

Para ele, o Troféu Sereia de Ouro incentiva as pessoas a fazer o bem, desenvolvendo positivamente o Ceará e o país. “Agora tenho muito mais responsabilidade e fico bastante agradecido aos que me escolheram para participar da Sereia de Ouro”.

Formado pela Universidade Federal do Ceará em 1972, Darival Bringel é um dos grandes nomes na história do cooperativismo médico brasileiro. Guarda elogiada atuação como Coordenador do Serviço de Pneumologia Sanitária do Estado do Ceará, com jornada singular no Sistema Unimed. Foi presidente da Unimed Fortaleza por três gestões. Entre os feitos, está a construção do Edifício Sede da Unimed e do Hospital Regional Unimed de Fortaleza.

O médico elege a família como alicerce da trajetória de grandes conquistas. É o quarto filho do comerciante Edmundo Olinda Cavalcante e da professora Dáulia Bringel. Durante a infância, ao testemunhar o sofrimento de pessoas próximas acometidas por doenças infectocontagiosas, estreitou o olhar para essa realidade. O desejo de cursar Medicina o levou a sair de Saboeiro, cidade natal, e ganhar a paisagem da Capital.

Atuando em diferentes serviços ao longo da jornada, iniciou a trajetória como médico após ser aprovado no concurso da Secretaria de Saúde do Ceará. Foi o primeiro presidente de pneumologia do Hospital Alberto Studart Gomes. A lembrança mais viva dessa época é a solidariedade e a inclusão. Em parceria, atendeu os tuberculosos do Pirambu, Barra do Ceará, Olavo Bilac, Morro do Ouro e Avenida Sargento Hermínio por mais de 20 anos.

As experiências permitiram-lhe se envolver com o ramo das cooperativas médicas – área, àquela altura, desconhecida por boa parte dos trabalhadores do setor. Ali iniciava a pioneira jornada que hoje celebra 43 anos. Atualmente, ele desempenha as funções de Presidente das Federações da Unimed no Ceará, coordenando o total de 10 unidades no Estado. O compromisso é garantir acessibilidade e facilitar a vida do cidadão.

Saber da homenagem com o Troféu Sereia de Ouro fez Darival refletir acerca das cinco décadas de labuta na medicina. “Quero publicamente dizer, indo além da alegria de receber este troféu, que é uma honra extraordinária ter a família toda alegre, os amigos me cumprimentando, pessoas que não são do círculo de minha amizade me abraçando. O Troféu Sereia de Ouro é algo extraordinário”.

Pintor, artista plástico, desenhista, chargista, poeta, editor, escritor, dentre outras inúmeras facetas criativas, Hermínio Castelo Branco – ou simplesmente Mino Castelo Branco, como é conhecido – pavimentou distinto caminho em defesa da cultura. Criador do simpático Capitão Rapadura, é ele o responsável por desenhar um ícone presente no cotidiano dos cearenses: a sereia, símbolo da TV Verdes Mares, criada em 1970.

A personagem, inclusive, inspirou a criação do Troféu Sereia de Ouro, o que atesta a relevância do trabalho de Mino – cujas raízes remontam ao fazer criativo. O nome de batismo dele homenageia o bisavô, o poeta piauiense Hermínio Castelo Branco, autor de “A Lira Sertaneja” (1881); e, desde a infância, o acesso à arte sempre foi fácil, direto. Nessa fase, absorveu leituras que iam de quadrinhos à clássicos da literatura.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, o cartunista consolidou-se realizador completo, com habilidade em confeccionar obras a partir de técnicas variadas. Aclamado internacionalmente, participou em salões de humor Brasil afora e integrou exposições e publicações na Rússia, França e Alemanha. Mesmo com tantas referências estéticas, mergulhar na cultura cearense lhe permitiu aperfeiçoar o processo criativo.

Uma das marcas indeléveis na biografia de Mino é aproximar a própria arte da sala de aula, contribuindo com a cultura e o conhecimento dos jovens cearenses. O problema a nível nacional, alerta, situa-se na deficiência educacional. Para conhecer o Brasil, é preciso ir na raiz do problema. A multiplicidade brasileira, a propósito, se reflete em quase 40 personagens no quadrinho do Rapadura, todos regionais.

Ser um dos agraciados da 51ª edição do Troféu Sereia de Ouro despertou inúmeras sensações no artista. Trata-se de um reencontro único entre o criador da marca e a simbologia de proeminência que demarca a premiação. “Quando me perguntavam a razão de ainda não ter recebido, eu brincava. É contra o regulamento, sabe por quê? Porque ninguém pode receber a Sereia duas vezes, né?”.

Natural de Fortaleza, Ricardo Cavalcante iniciou a carreira aos 20 anos de idade. Foi estudante do Colégio Santo Inácio, cursou Ciências Econômicas na Universidade Federal do Ceará e formou-se em Gestão Financeira no Centro Universitário Farias Brito. Com o irmão, tornou-se sócio-diretor de duas empresas do segmento de extração e beneficiamento de brita – mercado que o possibilitou acumular saberes e experiências.

Um dos principais legados desse caminhar foi o aperfeiçoamento do associativismo, modelo de colaboração entre empresas com interesses em comum. O perfil visionário e a capacidade de lidar com diferentes perspectivas impulsionou o empresário para a Federação das Indústrias do Estado do Ceará - Fiec, na década de 1990. A instituição o acolheu em diferentes cargos até que ele passasse ao atual posto de presidente.

O período da pandemia de Covid-19 reforçou o compromisso de Ricardo Cavalcante com a sociedade cearense. Sempre agindo em parceria, ele foi um dos responsáveis pelo Fiec Salvando Vidas – projeto de arrecadação de recursos para ajudar famílias e organizações – e potencializou o desenvolvimento do capacete de respiração assistida, Elmo, em tempo recorde. O aparelho tornou-se fundamental para evitar a intubação de pacientes.

Agora, o industrial quer ir adiante com uma empreitada surgida em 2020, o Hidrogênio Verde. A inovadora tecnologia de produção de energia é obtida a partir do hidrogênio, oriundo de fontes renováveis e sem emissão de carbono. Com apoio do Governo do Estado, a Fiec faz parte, junto à UFC, de um grupo de trabalho que conduzirá a implementação do HUB no Estado, tornando-se uma das lideranças no desenvolvimento da tecnologia na região.

Junto à esposa, a economista Rosângela Cavalcante, e de toda a família, Ricardo dimensiona a importância do Troféu Sereia de Ouro. “É a maior comenda que um cidadão pode receber. Só tenho a agradecer ao Grupo Edson Queiroz por essa deferência. A gente fica se sentindo muito feliz, é um reconhecimento pelo trabalho que estamos fazendo. Mas sempre recebo com muita humildade porque sei que tem muita gente boa na frente”.

