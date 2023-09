Theatro José de Alencar recebe segunda edição de virada cultural em setembro; veja atrações

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe a segunda edição do evento "Virade no Zé" no dia 17 de setembro. A festa começa às 14h e vai até as 2h da manhã do dia 18 de setembro, com atrações variadas.

Na line-up, estão nomes como o bloco Pra Quem Gosta é Bom, cantor Rodger Rogério e Vitoriano, além de festas com coletivos de DJs. A maioria dos eventos é por ordem de chegada, mas alguns precisam de retirada prévia no Sympla ou de distribuição de pulseiras 1h antes do início da atração.

O viradão começa com o Bloco Pra Quem Gosta é Bom e termina na madrugada com a festa Viva La Pachanga, da DJ Priscilla Delgado com convidados.

Veja a programação:

Bloco Pra Quem Gosta é Bom

Horário: 14h

Local: Jardim

Gratuito - por ordem de chegada

Festa Relance com os DJs Lucas Baber e Victor Azevedo

Horário: 16h

Local: Praça Mestre Boca Rica (Anexo CENA)

Gratuito - por ordem de chegada

Show Rodger Rogério e Vitoriano

Horário: 18h

Local: Palco Principal

Gratuito - retirada de ingressos pelo Sympla Bileto TJA 1h antes da apresentação

Festa Viva la Pachanga om DJ Priscilla Delgado e convidados