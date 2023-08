Show de Rodrigo Amarante em Fortaleza é cancelado por problemas de saúde do cantor

O show de Rodrigo Amarante, que estava previsto para acontecer no próximo sábado (26), foi cancelado devido à saúde do cantor. O evento ocorreria no o Anfiteatro Dragão do Mar, em Fortaleza.

"Rodrigo Amarante foi diagnosticado com COVID-19 e não viajará nos próximos dias por respeito às pessoas e ao cumprimento das orientações sanitárias. O artista está bem e segue sendo acompanhado por seus médicos", informou a Multi Entretenimento, organizadora do show.

Haverá reembolso do ingresso mediante de conta corrente, cartão de crédito e débito, pix e dinheiro.

Veja como obter reembolso do dinheiro

- Boleto

O reembolso será feito através de depósito em conta.

Para isso você deve me informar os dados abaixo:

• Nome Completo:

. CPF do Titular da Compra

• Número da compra (ex: S21234567):

. Nome do Banco:

*Conta Corrente (com digito) - se for conta poupança, especificar na mensagem: O crédito na conta especificada será realizado em até 20 (vinte) dias a partir do envio dos dados acima, caso todos os dados estejam corretos.

- Cartão de Crédito

O reembolso será feito no mesmo cartão utilizado durante a compra e aparecerá na próxima fatura ou subsequente, a contar da data em que a compra foi cancelada.

O prazo passará a contar a partir do recebimento do e-mail de confirmação do cancelamento. As compras parceladas no cartão de crédito (com ou sem juros) serão estornadas em única vez e se houver parcelas a vencer serão antecipadas na mesma fatura em que ocorrer a devolução.

- Cartão de Débito

O reembolso será feito na mesma conta bancária utilizada para realização do pagamento via débito, e poderá aparecer na sua conta em até 20 dias.

- Pix

O reembolso será feito na mesma conta bancária utilizada para realização do pagamento via PIX, e poderá aparecer na sua conta em até 5 dias.

- Dinheiro

Para as compras realizadas em dinheiro diretamente na bilheteria ou nos pontos de vendas oficiais do evento, o reembolso será feito somente pela equipe do local, por gentileza, comparecer ao posto de venda, e solicitar o cancelamento e estorno do valor. Caso tenha alguma dúvida, é só nos avisar por aqui.