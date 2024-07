Show comemorativo de 50 anos da banda Ave Sangria inicia a venda de ingressos

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura iniciou, neste sábado (20), a venda dos ingressos para a apresentação do grupo pernambucano Ave Sangria em Fortaleza. O show, que celebra os 50 anos de carreira da banda, acontecerá no dia 24 de agosto e contará com a abertura de artistas cearenses.

A partir das 18h30, sobem ao palco do Anfiteatro Sérgio Motta os grupos Comodoro e os Tubarões, Caixão, Os Rarefeitos, Desert Vultures e aliens.wa. Os ingressos, com valor de R$ 45,00 a meia, R$ 50,00 + 1 kg de alimento a meia social, e R$ 90,00 a inteira, estão à venda na página da Sympla Bileto do Dragão. Os alimentos doados serão destinados ao programa Ceará Sem Fome.

Com seu característico rock psicodélico carregado de marcas nordestinas, o Ave Sangria retorna à capital cearense com repertório novo, misturando músicas do primeiro álbum da banda, de 1974, e de seu trabalho mais recente, o disco “Vendavais”, lançado em 2019.

O show comemorativo dos cinquenta anos da banda promete ser uma celebração épica, em que os acordes enérgicos e os ritmos pulsantes tomarão conta do palco. O público terá a oportunidade de mergulhar em uma atmosfera repleta de nostalgia e, ao mesmo tempo, de renovado entusiasmo.

A banda começou, em 1972, com o nome Tamarineira Village, em alusão ao Greenwich Village de Nova York, à Vila dos Comerciários, região do Recife que era casa da maioria dos músicos, e ao bairro da Tamarineira, onde ficava o Hospital da Tamarineira, versão pernambucana do Hospital Pinel, no Rio de Janeiro. O nome foi alterado por sugestão de uma cigana que os músicos conheceram no interior da Paraíba e que os chamou de “um bando de aves sangrias”.

O primeiro álbum do grupo foi lançado em 1974 e começou a subir nas paradas de sucesso. Mas as letras impactantes das canções autorais incomodaram a Ditadura Militar, que acionou a censura, por meio da Polícia Federal, para recolher o disco das lojas e rádios.

A banda, então, se esfacelou e seus membros se dispersaram. A formação original contava com os músicos Marco Polo (vocal), Almir de Oliveira (baixo), Ivson Wanderley (guitarra solo), Paulo Rafael (guitarra base), Agrício “Juliano” (percussão) e Israel Semente (bateria).

Em 2019, após as novas gerações redescobrirem o Ave Sangria, a banda lançou seu segundo álbum, “Vendavais”, mais de quarenta anos após o primeiro. Da primeira formação, continuam Marco Polo, Almir de Oliveira (violão e voz) e Paulo Rafael (viola e guitarra). Hoje, eles dividem a musicalidade com os jovens Juliano Holanda (baixo), Junior do Jarro (bateria) e Gilú Amaral (percussão).

Formado por Diego Fidelis, Breno Lucas, Mike Dutra e João Victor, a banda tem como inspiração sonora temáticas como geometria sagrada, energia livre, glitch art, relacionando espiritualidade com tecnologias atuais e ancestrais, como uma forma de pensar esteticamente sonoridade e imagética.

Com sonoridades que flutuam do denso a mantras eletrônicos, provoca reflexões sobre a falta de atenção, os automatismos sociais gerados pelo sistema e o que nos atinge e tira do eixo. A provocativa das canções resgata o sentido de “existir”.

Serviço:

Férias no Dragão com show de Ave Sangria, celebrando seus 50 anos de carreira

Data: 24 de agosto (sábado)

Horário: 18h30

Local: Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro Dragão do Dragão do Mar de Arte e Cultura

Ingressos: R$ 45,00 a meia, R$ 50,00 + 1kg de alimento a meia social, e R$ 90,00 a inteira, à venda na página da Sympla Bileto do Dragão