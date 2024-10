Silveiro Pereira faz dois shows gratuitos em Fortaleza cantando repertório de Belchior

O cantor e ator cearense Silvero Pereira traz a Fortaleza duas apresentações gratuitas do projeto "Silvero interpreta Belchior" nesta semana. Os shows ocorrem no Shopping RioMar Fortaleza, na sexta (25), e no Museu da Imagem e do Som, no sábado (26).

A apresentação do espetáculo no RioMar compõe a celebração de 10 anos do shopping. Silvero sobe ao palco montado na Praça de Alimentação do empreendimento às 19h30.

Já no Museu da Imagem e do Som, a programação será realizada em comemoração ao Dia da Música Cearense, comemorado em 26 de outubro. O show começa às 18h30 e acontece na Praça do MIS, com acesso aberto e gratuito.

Shows e EP em homenagem a Belchior

O projeto "Silvero interpreta Belchior" começou em 2021, a partir de série de shows que o cearense passou a apresentar homenageando o repertório do cantor sobralense.

Em julho deste ano, o ator e cantor lançou um EP com parte do repertório das apresentações. A obra conta com participações da baiana Ivete Sangalo e do poeta Bráulio Bessa.