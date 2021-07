Salão de Abril vai selecionar 35 trabalhos artísticos em sua 72° edição; inscrições estão abertas

A 72° edição do Salão de Abril irá selecionar 35 trabalhos artísticos que irão compor a mostra neste ano. Os interessados em participar do processo podem se inscrever até domingo (4) pelo site do evento. As inscrições são gratuitas.

A seleção é destinada para artistas visuais com formação diversa, que sejam residentes no estado do Ceará. Os proponentes poderão inscrever até uma obra, individualmente ou como representante de obra coletiva, nas categorias de performance ou de artes visuais.

Nesta edição, 35 trabalhos serão contemplados. As obras inscritas serão avaliadas por uma equipe curatorial formada por Ana Cecília Soares (CE/BH), Luise Malmaceda (SP/NY) e Luciara Ribeiro (SP). O valor da premiação será equiparado entre todos os artistas, sendo destinado R$5 mil para cada.

Em 2021, o Salão de Abril homenageia o artista sobralense Raimundo Cela, o qual retratou, em telas luminosas e claras, a força do trabalhador, representadas pelos pescadores, vaqueiros, artesãos, operários e jangadeiros. A mostra será realizada Centro Cultural Casa do Barão de Camocim.

Serviço

72° edição do Salão de Abril

Inscrições até 4 de abril no site. Gratuito.