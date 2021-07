Edital seleciona projetos artísticos para compor programação de centro cultural no Rio de Janeiro

As inscrições para o Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados segue com inscrições abertas até sexta-feira (2) contemplando iniciativas artísticas de todas as regiões do Brasil. Produtores culturais e criadores podem inscrever seus projetos até as 17h do dia 2 de julho no site do Oi Futuro.

Os projetos selecionados irão compor a programação do Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro. Iniciativas de todas as naturezas artísticas, tais como festivais, exposições e espetáculos podem ser inscritas no programa.

A 17° edição do Edital de Cultura do Oi Futuro é a primeira do programa em contexto de pandemia. A iniciativa visa estimular projetos que proponham experiências híbridas, formatos inéditos de interação com o público e iniciativas que fomentem novas cenas artísticas e valorizem a diversidade.

Serviço

Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados

Inscrições abertas até 2 de julho, às 17h, no site do Oi Futuro.

