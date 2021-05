Rita Lee descobre tumor no pulmão e inicia tratamento com imuno e radioterapia

A cantora Rita Lee foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo, após se submeter a um check-up em São Paulo. A informação foi divulgada no perfil oficial da cantora no Instagram, no início da noite desta quinta-feira (20).

Conforme a publicação, a artista de 73 anos dará início a tratamento com imuno e radioterapia. Ela já se encontra em casa e será assistida por médicos do Hospital Albert Einstein.

Filho de Rita Lee publica mensagem positiva

O filho da cantora, o artista Beto Lee, compartilhou a mensagem e afirmou: "Nós vamos sobreviver". Nota oficial da equipe de Rita Lee agradece as "orações e a Luz Divina".

Legenda: Notícia foi comunicada no Instagram oficial de Rita Lee Foto: Reprodução

"Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr. Óren Smaletz, Prof. Dr. José Ribas M. de Campos, Dra. Carmen Silvia Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, [ela] já se encontra em casa", diz a publicação.

Tratamento

A imunoterapia e a radioterapia são tratamentos utilizados para impedir o crescimento de células com tumor e com fragmentos cancerígenos.

Segundo o Instituto Oncoguia, a imunoterapia objetiva potencializar o sistema imunológico da pessoa doente, combatendo infecções e tumores. Dependendo do tipo, este tratamento pode estimular as defesas do corpo ou até mesmo atacar as células adoecidas.

Já a radioterapia, que também será usada para tratar o tumor de Rita Lee, consiste na utilização de radiação para destruir ou impedir que células cancerígenas de se reproduzirem. As informações constam na Cartilha de Radioterapia do Instituto Nacional do Câncer (Inca).