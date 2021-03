Reunindo textos de não-ficção, livro “A arte de torrar café” sai em defesa da pluralidade cultural

Nascida e constituída múltipla, a História dos povos logo foi condicionada a narrativas de um contador só. Além de estabelecer um modelo dito padrão para se referir ao mundo – e, portanto, opressor porque vazio de diversidade – essa perspectiva abreviada de encarar as sociedades é repleta de silenciamentos. Ao limitar as polifonias, perdem-se as possibilidades de conhecimento dos fazeres e costumes de territórios profundos, pouco explorados.

Atento a essas particularidades distantes dos panoramas considerados hegemônicos, posto que concebido a partir delas, Ronaldo Correia de Brito assume em sua literatura o compromisso com as próprias raízes. De tão vastas, elas abraçam tudo – das teorias e estudos acadêmicos até o saber intuitivo, tecido de grão em grão, geração a geração. O resultado são histórias que rompem com o lugar-comum ao enxergarem, no ordinário, a real riqueza que ele possui.

Tais minúcias, bastante presentes nas obras de ficção do escritor cearense – natural do município de Saboeiro e radicado no Recife – agora se espraiam por outro horizonte. “A arte de torrar café - Narrativas além da ficção” reúne 55 textos em que prevalece o refinado olhar do literato sobre as realidades, porém num exercício de não se fixar a suporte e gênero algum. É o autor passeando por entre várias atmosferas tendo apenas como norte o simples prazer (e, por que não?, o dever próprio) de narrar.

Apesar de todas terem sido escritas antes da pandemia do novo coronavírus – na Nota do Autor, a assinatura é de dezembro de 2019 – é fácil sintonizar as produções com o instante atual, haja vista as reflexões que trazem. Nelas, pulsa sobretudo a necessidade de valorização da cultura e de pluralidade nessa seara, pensamento sempre valioso que, no presente momento, merece ganhar camadas cada vez maiores.

Diálogos com a vida lá fora

Dentro desse aspecto, reside também o vigor promovido pela obra ao singrar por tantas estradas outrora possíveis de serem livremente percorridas, não fosse a clausura compulsória em face da pandemia. Inquieto, Ronaldo sai por ruas, adentra festas carnavalescas, visita restaurantes, sobe em paus-de-arara.

Cada uma dessas travessias revela tipos e causos que vão se complexificando aos poucos, avolumando uma série de referências e ponderações. Tomemos como exemplo o texto homônimo ao título do livro. Nele, o público se vê diante de um breve olhar sobre os processos intrínsecos ao ato de escrever, ao acabamento das coisas e ao findar do tempo.

Para isso, o escritor recorre inicialmente à extinta figura das torradeiras de café e vários outros ofícios que, como narra, “se especializavam na ciência de pôr um fim”: os que assavam castanhas, os que escaldavam a coalhada para o queijo prensado, entre outros. E então vai adentrando em águas mais profundas, partindo para nomes como Coetzee e Faulkner (1897-1962), a fim de costurar o pensamento: “Eis a pergunta que todos os criadores se fazem. O que se seguirá ao grande vazio?”. Exercício de se saber conhecedor das conexões possibilitadas pela sensibilidade.

Legenda: Cada uma das travessias empreendidas por Ronaldo revela tipos e causos que vão se complexificando aos poucos, avolumando uma série de referências e ponderações Foto: Samuel Macedo

Conforme as páginas avançam, por meio de curtos capítulos, outras esferas são abraçadas, como em “Amanhecer nas pontes”, que descortina o êxodo rural por meio de referências ao cinema e à música; “A caminho de Juazeiro”, sobre o microcosmo das romarias; “Livros e bibliotecas”, belíssimo texto a respeito do processo de descobertas de obras em brochura e da grandiosidade da literatura oral; e “O dia em que Ariano Suassuna caiu”, um dos que deve chamar mais a atenção da audiência ao narrar um pitoresco episódio envolvendo o dramaturgo, romancista e poeta paraibano.

Bem-vinda abundância

Há mais. Bem mais. Ronaldo Correia de Brito, pondo harmonicamente palavras e ideias em cada lugar, incorpora nas narrativas a atraente cacofonia de azulejos presentes na capa do livro, assinada por Daniel Trench. Diferentes e semelhantes à sua maneira, eles tecem um fluido painel de leituras, maior à medida que mais encorpado. Feito no conteúdo interno, uma vez que as histórias se entrelaçam pelo princípio uno da vontade de conhecer e registrar.

Legenda: No livro, o autor passeia por entre várias atmosferas tendo apenas como norte o simples prazer (e por que não, o dever próprio) de narrar Foto: Samuel Macedo

“Importa que os rabiscos virem narrativas, nunca se sabe o alcance do que vivemos, no que se transforma uma simples frase”, escreve ele. É essa capacidade de dimensionar o incerto do cotidiano por meio da ótica documental que faz dos textos um meio possível para agigantar o que importa. A profundidade de uma conversa, o silêncio de uma sinagoga, o sacolejo de um carro decrépito movido pela fé.

“Procurei alcançar, como Manuel Bandeira, um ‘sentimento íntimo do país’, e mesmo quando visito outras geografias, é no Brasil que estou e é a partir dele que falo”, prossegue suas linhas, citando Recife, Crato, Inhamuns, São Paulo, Porto Velho, o Cariri Cearense, territórios de tantos e de todos, com seus folguedos, rimas e jeitos esfomeados de vida.

E ainda sublinha: “Sobretudo agora, quando o arcabouço dessa construção de séculos parece ruir”. Não deixa de ser um convite para manter as estruturas erguidas. E nunca, nunca fixas.

A arte de torrar café - Narrativas além da ficção

Ronaldo Correia de Brito

Objetiva

2021, 200 páginas

R$ 49,9