Relembre os filmes que Tina Turner participou como atriz

Apesar de ser conhecida pela carreira musical, a cantora Tina Turner também fez participações especiais como atriz em alguns filmes. A cantora faleceu aos 83 anos, nesta quarta-feira (24), na casa dela em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça.

A estrela foi uma das cantoras mais amadas do rock, conhecida pelo seu carisma no palco e as sequências de sucessos musicais. Dentre as participações nos cinemas, esteve em três filmes.

Filmes com participação de Tina Turner

Tommy (1975)

O filme Tommy, de 1975, conta a história de um jovem que desenvolve surdez e cegueira psicológica por conta de traumas na infância. Em um cenário pós-guerra na Inglaterra, contou com nomes como Elton John, Eric Clapton, e Tina Turner.

Mad Max Além da Cúpula do Trovão (1985)

Já em 1985, Tina ganha um papel no terceiro filme da franquia estrelada por Mel Gibson. Sendo o maior papel da carreira dela, a cantora aparece no longa Mad Max Além da Cúpula do Trovão como Titia Entity.

No filme, ela dá vida a uma governante de povoado em que o "Mad Max" se refugia.

Tina (2021)

Em 2021, foi lançado o documentário sobre a cantora. Além de Tina, possui a presença de Oprah Winfrey, Angela Basset e outras celebridades negras.