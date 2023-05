Morre Tina Turner, ícone da música, aos 83 anos

A cantora estadunidense Tina Turner morreu aos 83 anos. Conforme um comunicado oficial, a artista faleceu pacificamente na casa dela em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça.

A estrela foi uma das cantoras mais amadas do rock, conhecida pelo seu carisma no palco e as sequências de sucessos musicais. As informações são do jornal Daily Mail.

Carreira musical

A cantora concentra uma carreira de sucesso, com 100 milhões de cópias vendidas mundialmente e oito Grammys. No início dos anos 1990, lançou a música ‘The best’, que teve sucesso com alguns atletas.

Conforme o g1, o piloto brasileiro Ayrton Senna chegou a subir no palco ao lado de Tina durante uma apresentação.

Além dos trabalhos da música, ela também estreou no cinema em 1975 no filme 'Tommy' e participou de 'Mad Max – Além da cúpula do trovão’.

Já no filme ‘007 contra Golden Eye’, ficou responsável por gravar a trilha sonora.