Quem são os vencedores do Critics Choice Awards 2024? Veja quem levou a premiação

Los Angeles recebeu, neste domingo (14), a 29ª edição do Critics Choice Awards (CCA), premiação que consagra as melhores produções cinematográficas e televisivas na opinião da crítica especializada e pode ser considerada como um termômetro para o Oscar, principal cerimônia do cinema mundial.

A associação é a maior que reúne críticos de Canadá e Estados Unidos. Diversos artistas compareceram ao evento, realizado no The Barker Hangar, em Santa Monica. A apresentação fica a cargo da apresentadora de TV Chelsea Handler.