Qual o final explicado do filme Destinos à Deriva? Entenda trama de suspense da Netflix

A Netflix lançou na sexta-feira (29) o filme de suspense Destinos à Deriva (Nowhere, no título original em inglês). A trama, estrelada por Anna Castillo e Tamar Novas e dirigida por Albert Pintó, traz uma grávida presa em um contêiner lançado ao oceano em uma busca frenética para se salvar da água e chegar à terra firme.

A trama se passa em um período distópico na Espanha. O País, que durante boa parte do século XX atravessou uma ditadura militar governada por Francisco Franco (1892-1975), volta a ser assolado por um regime totalitário.

Nesse contexto, Mia, personagem de Anna Castillo, fica em meio ao fogo cruzado da nova determinação da gestão federal espanhola no filme. Grávida, ela decide fugir do País após uma lei que prevê o extermínio de todas as mulheres grávidas para evitar o aumento da escassez de produtos para manter a população a salvo.

A protagonista do filme tem o apoio do marido Nico, interpretado por Tamar Novas, mas a solução encontrada para ambos deixarem a Espanha passa longe da legalidade. Eles se arriscam pagando uma viagem dentro de um contêiner até a Irlanda, que posteriormente será colocado em um navio de carga, mas uma série de acontecimentos transformam a fuga do casal em uma saga devastadora pela sobrevivência.

O que acontece, afinal, no término da trama? ATENÇÃO: a partir daqui, esse texto contém spoilers.

Como acaba o filme "Destinos à Deriva"?

No dia da viagem, soldados do regime ditatorial espanhol atiram no contêiner, matando todos que estavam no local, exceto Mia. Ela consegue se esconder, mas pouco depois, uma grande tempestade lança ao mar o recipiente onde a grávida se encontra.

À deriva no oceano, com espaço reduzido e com recursos escassos para sobreviver, Mia ainda precisa lidar com o nascimento da filha, Noa. Com a fome crescente, a agora mãe precisa comer a própria placenta para conseguir sobreviver e usa arames para costurar a perna que sofreu um corte profundo.

Em meio a situações cada vez mais desesperadoras, Mia busca na criatividade formas de manter-se viva para chegar em terra firme, abrindo um buraco no teto do contêiner e improvisando uma rede de pesca com fones de ouvido.

Todo esse esforço acontece em meio a tentativas de socorro, sempre frustradas. Além disso, o telespectador fica sabendo que Mia teve a filha Uma (Emma Sanchéz) levada pelos soldados da ditadura anteriormente. A mulher ainda relembra do marido Nico, que também foi atingido no começo da fuga do casal.

Se antes o contêiner estava próximo da superfície, ele começa a afundar. Para piorar, Noa some no oceano com o berço improvisado feito pela mãe com caixas de comida. Durante o desespero também pela procura da criança, uma baleia surge como se tivesse tentando informar onde a bebê estava.

A bebê é reencontrada, mas Mia está cada vez mais debilitada. Amarrada ao berço da criança, a mulher fica boiando na água, quando surge um barco irlandês, próximo ao destino do contêiner.

Noa é resgatada pelas pessoas do barco, que notam um arame que afunda no oceano. Mia é tirada do mar, desacordada e aparentando estar sem vida. Após ser reanimada com massagens cardíacas, ela acorda e abraça a criança. As duas são levadas para a costa em segurança, mas sem Nico, que foi alvo dos soldados espanhóis.