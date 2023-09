Com talento e recursos próprios, estudantes de teatro estrelam musical baseado em Edgar Allan Poe

O universo imaginado pelo escritor Edgar Allan Poe (1809-1849) é território fértil e referência a diferentes linguagens artísticas. No correr das décadas, marca presença no cinema, séries de TV e quadrinhos. Em Fortaleza, a poesia do autor ganha vida no teatro com "A Maldição da Casa Usher".

A iniciativa é fruto do trabalho organizado pelo Grupo Travessia Coletiva. De forma independente, contando apenas com recursos próprios e a união de talentos, a trupe desenvolveu o espetáculo. Após concorrida estreia em abril deste ano, a peça retorna ao Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno, palco histórico da cidade.

A temporada acontece nos dias 5, 6 e 13 de outubro. Para esta adaptação de "A Queda da Casa de Usher", conto publicado no distante 1839, os integrantes combinam drama, comédia e musical. Inclusive, conta com trilha sonora escrita especialmente para o projeto.

Nos palcos, a literatura de Poe se conecta com os dias atuais por meio de uma criação conjunta.

No início era um esquete

A jornada do Travessia Coletiva começou em sala de aula. Mais precisamente, de uma atividade realizada entre alunos do curso de Licenciatura em Teatro no Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE). Durante a disciplina "Voz Cantada", ministrada pelo professor Marcos Paulo Leão, surgiu a ideia de realizar um esquete com a obra de Poe.

"Foi uma primeira experiência compondo, desenvolvendo roteiro. Vimos que era uma oportunidade de levar para frente", resgata Bruna Machado (20), atriz e uma das diretoras do espetáculo.

Legenda: Trama se desenrola na mansão gótica que está em ruínas Foto: Divulgação

"Nos reunimos nas férias, fizemos outros estudos aprimorando o texto. Transformando um material com 12 para 60 minutos. Abrimos para outros colegas do curso estarem conosco nessa", completa.

No início eram apenas quatro personagens e três músicas autorais. Após uma rápida audição, o que era uma atividade em aula tornou-se um coletivo. "Queríamos fazer algo diferente do que era proposto em nosso curso", detalha Bruna.

Musical gótico

Quando o casamento com Ofélia Usher (Clarisse Gomes) é arruinado, Christian (Pietro Chaves) foge para longe em busca de esquecer tudo que aconteceu. Anos depois, ele recebe uma carta informando acerca do funeral da amada e agora precisa enfrentar o passado.

Entretanto, acontecimentos estranhos na 'Casa dos Usher' parecem querer revelar um segredo obscuro e até mesmo sobrenatural sobre a misteriosa morte de Ofélia. Além de Bruna Machado e Vanessa Vidal, a direção teatral também é assinada por Rebeka Nunes. O elenco ainda conta com V Oliva, Edson Rôla e Anabel Lessa.

Legenda: 12 músicas originais foram escritas para montagem Foto: Divulgação

Vanessa Vidal (20) também dirige e assina as 12 músicas originais da peça. "Foi uma decisão ousada começarmos com um musical. São precisas muitas técnicas diferentes como teatro, dança e canto", descreve a realizadora.

Dentre as referências em sua produção, Vanessa cita o compositor Stephen Sondheim (1930-2021), mestre dos musicais da Broadway. "É um desafio, pois temos que perceber as particularidades de cada ator e atriz, compor em um tom onde não seja desconfortável. Encaixar a melodia e letra que se casem com o estilo de canto", nos conta.

Olhar atual

Além dos elementos de dramaturgia, música, coreografia e voz, era preciso desenvolver os figurinos. Para recriar todo o clima que envolve a escrita de Edgar Allan Poe, a união foi fundamental, revela Bruna Machado.

Bruna Machado Fomos em brechós para customizar roupas. Uma parte mandamos fazer. Iniciamos fazendo rifa para compra os tecidos. Começamos ali toda uma descoberta sobre criação de figurinos e uma produção de espetáculo. Ainda estamos aprendendo"

Nessa etapa, aponta, o coletivo contou com o trabalho da atriz, figurinista, cenógrafa e pesquisadora no âmbito poético do figurino, Amidete Aguiar (Grupo Crises). Outro nome fundamental ao projeto, citam as entrevistadas, é o professor e coreógrafo Diógenes Almeida.

A ficha técnica ainda inclui Pedro Nogueira e Vitor de Medeiros (assistência de produção), Thiago Alves (maquiagem), Gabriel França (iluminação) e Gabriel Ponciano (sonorização).

Legenda: Texto em sintonia com debates da atualidade Foto: Divulgação

"A Maldição da Casa Usher" aborda temas como ciclos de violência e abuso, bem como a libertação feminina das estruturas patriarcais da sociedade, fazendo uma analogia do século XVIII aos tempos atuais. Para Bruna, estas temáticas acompanham um dedicado trabalho que une gêneros como horror, suspense, comédia e música.

"Ofélia é uma sobrevivente de traumas extremamente fortes. Temos que lidar de uma forma que não seja expositiva, usando do implícito para permear esse drama. Feminicídio, relacionamentos abusivos, tem a questão dos transtornos psicológicos, finaliza Vanessa Vidal.

Serviço:

"A Maldição da Casa Usher". Dias 5, 6 e 13 de outubro, às 19h, no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. Da Universidade, 2210, Benfica). Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Vendas no dia das apresentações ou no link.