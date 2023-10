Quem ganhou a Prova de Fogo em A Fazenda 2023? Veja como foi a disputa

Os participantes de A Fazenda 2023 disputaram, neste domingo (1º), a Prova do Fogo. Nadja venceu a competição e ficou com os poderes do lampião.

Para decidir quem iria participar da prova, os peões tiraram bolas amarelas, que eliminavam, ou vermelhas, estas determinavam quem seriam os três que seguiriam.

Alícia, Nadja e WL tiraram as bolinhas vermelhas. A prova simulava uma escola e os participantes foram divididos em grupos em que cada um representava uma turma de quinta série diferente.

Os três que estavam competindo pelos poderes do lampião foram os líderes da turma e escolherem outros 4 participantes para serem os alunos da classe.

Alícia escolheu Shay, Cezar, Raquel e Simioni.

WL escolheu Tonzão, WL, Darlan e Lily.

Nadja escolheu Radamés, Henrique, Jaquelline e Kally.

A disputa consistiu em um jogo de perguntas e respostas. O líder do grupo que acertava eliminava outra pessoa do rival na competição.

A turma de Nadja se saiu melhor na prova e ela conquistou o poder do lampião. Nesta semana, a peoa vai poder escolher entre as chamas Laranja e Branca e poderá intervir diretamente na formação da roça.