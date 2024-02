Pré-Carnaval Fortaleza 2024: qual a programação de hoje, domingo (04)

No último domingo antes do Carnaval, mais de dez atrações vão encher Fortaleza de cor e brilho. O dia começa com opções de blocos infantis, como o Sivozinha Folia, na Messejana, e a programação do Passeio Público, no Centro.

No fim da tarde, um terceiro evento para os pequenos marca o último dia de prévias no Parque Rachel de Queiroz, novo polo festivo da Prefeitura de Fortaleza.

Há ainda a estreia do bloco carnavalesco da Estação das Artes, no Centro, e do bloco Dias de Rua, na Aldeota, além de atrações em polos espalhados pela Cidade.

Confira abaixo a programação completa: