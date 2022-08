Por que a camisa branca virou o uniforme dos políticos candidatos ao Governo do Estado do Ceará?

As cores sempre foram elementos essenciais na construção da identidade de uma campanha eleitoral e comunicam muito mais do que imaginamos. Tem sido comum ver os candidatos usando camisa branca, substituindo as cores dos partidos respectivos.

Na última semana, os três candidatos que lideram as pesquisas de intenção de votos ao Governo do Ceará - Capitão Wagner (União Brasil), Elmano Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT) - optaram pela cor branca em entrevistas à TV Diário e Rádio Verdes Mares.

Porém, o que explica a escolha do branco em eventos e entrevistas? A consultora de estilo e imagem pessoal, Mariella Fassanaro, explica que essa cor remete à pacificação, à delicadeza e leveza conforme a teoria da psicologia das cores. Além disso, é uma forma simbólica de tentar se distanciar da noção de polarização extrema.

Mariella Fassanaro consultora de estilo “Quem mostra a bandeira branca não quer mais guerrear. É muito positivo nesse contexto estar associado às mensagens da cor branca: limpeza, pureza, simplicidade. É a cor que mais vai se parecer com transparência. Com o cenário inflamado, trazer posturas brandas faz mais sentido pra tentar persuadir o público ao voto com promessas de serenidade e calmaria”.

Contudo, o branco não traz só estética positiva e, conforme Mariella, o excesso de limpeza, esterilização e pureza podem conduzir à ideia de perfeccionismo, criando certo distanciamento com o eleitor.

O que cada cor transmite

Tendo como referência as cores principais utilizadas pelos partidos dos candidatos citados na matéria (azul, vermelho e amarelo), saiba o que cada uma transmite, de acordo com a consultora de estilo:

Azul: é a cor da confiança, da calmaria, da harmonia. É a cor associada a coisas grandiosas e permanentes (basta pensar no céu e no mar), que geram ideia de solidez, de estabilidade.

Vermelho: é a cor da força, da vitalidade, da coragem, da paixão. Quem veste vermelho, é ousado, destemido, vibrante, vigoroso. O vermelho político é a cor dos trabalhadores, das causas coletivas e sociais.

Amarelo: é a cor associada ao sol, à luz, ao ouro, o que leva à ideia de energia e riqueza, prosperidade. Também tem um viés forte de otimismo, serve a revigorar, sugere atividade, movimento. É a cor da iluminação.

Como as cores comunicam

O consultor em marketing político, Darlan Campos, explica que as cores auxiliam na identificação de determinado candidato, assim as cores mais quentes, como o laranja e o vermelho, são associadas a partidos mais progressistas, já as cores mais frias, a exemplo do azul, são mais usadas por candidaturas de centro, de direito.

Darlan Campos consultor em marketing político "Quanto mais elementos de facilitação, de conexão com a mensagem que quero dar, eu consigo trazer pro eleitor, mais fácil de atingir o objetivo. O número + as cores + material de campanha casados, tudo isso auxilia e contribui pra gerar uma maior identificação”.

Para Mariella, essa repetição transmite com clareza os ideais e propostas, além de que toda escolha no marketing é intencional. “A moda é o espírito do tempo, então certamente honra cada momento histórico a partir da indumentária dos povos”.

“Aqui, a camisa amarela da seleção brasileira de futebol foi repetidas vezes símbolo para um dos polos políticos. Já conteúdos digitais como memes, comunicar que "o voto é secreto" ao estar vestido nas cores que representam sua escolha partidária, por exemplo, é um jeito de se expressar sem ser literal”, acrescenta Mariella.

Por isso, Darlan destaca a importância de se ter uma estratégia bem definida para que esses elementos possam ser aplicados e beneficiem o candidato. “Com a estratégia definida, se pensa em como atingir o objetivo pra dar conexão com o eleitor. O uso das cores, dos elementos, etc, é o desdobramento da estratégia”.