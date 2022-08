Para conhecer os rostos da cultura tradicional cearense, vá à Estação das Artes

Cacique João Venâncio, Mazé das Quadrilhas, Pedro Aboiador. Maria da Ló, Gilberto Calungueiro, Dona Tatai. Se esses nomes te parecem desconhecidos, o convite está feito: vá saber quem são. A partir deste domingo (28), estará aberta a exposição "Legado dos Mestres", no Complexo Cultural Estação das Artes Belchior. Impossível não conferir.

Está tudo um deleite. O público verá fotos gigantes dos mestres da cultura ainda vivos, além de uma singela homenagem aos que já se foram. Vídeos e objetos pessoais da lida cotidiana resgatam a importância de 106 mestres de várias regiões do Estado.

Os registros são de Jarbas Oliveira. Pesquisa e curadoria de Dora Freitas e Sílvia Furtado. Estes três, inclusive, já estiveram juntos para concretização de "Livro dos Mestres", publicado em 2017.

Legenda: Artesão do couro, o Mestre Espedito Seleiro Foto: Jarbas Oliveira

A obra traça um abrangente panorama do tema, com mapas, histórias, fotografias e completa documentação a respeito dos mestres e do fazer intuitivo deles. Relatos de gente disposta a perpetuar o gosto pela arte, cultura e memória. A pesquisa ocorreu em 2015 e 2016, quando a voz de cada um dos mestres deu vida à narrativa do livro.

“No reisado, se a gente fazia uma promessa para os santos Reis do Oriente e se fosse valido, aí enquanto fosse vivo tinha de manter aquela cultura viva”, disse o mestre Antônio Luiz de Souza.

Reisado na Estação

Durante a abertura da exposição – disponível à visitação pública também nos meses de setembro e outubro – haverá a apresentação do Reisado dos Irmãos, de Juazeiro do Norte. A agremiação reúne, entre os 40 brincantes, diversas gerações de famílias que preservam a cultura do Cariri.

Legenda: Mestre Getúlio é sineiro no município de Canindé Foto: Jarbas Oliveira

A iniciativa, contemplada no Edital Mecenas da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), é da Fundação Waldemar Alcântara. Há quase 20 anos, na gestão do ex-governador Lúcio Alcântara, os mestres cearenses foram reconhecidos como guardiães da cultura e passaram a receber a proteção do Estado, por meio de suporte financeiro mensal (Lei 13.351, de 2003).

Conforme Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Estado, “somos pioneiros na legislação de reconhecimento dos saberes e fazeres, artes e ofícios dos Mestres e Mestras da cultura, a partir da valorização dessas atividades e trabalhos”.



Serviço

Exposição Legado dos Mestres

Abertura neste domingo (28), às 10h, na Gare e na Plataforma do Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 – Centro)