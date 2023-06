Papa Francisco convida Caetano Veloso para evento no Vaticano

O cantor Caetano Veloso foi convidado pelo Papa Francisco para participar da celebração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, que acontecerá no dia 23 de junho na Capela Sistina.

O objetivo do evento é de “reviver o forte vínculo” da igreja católica com o mundo da arte. Poucos artistas serão convidados para a cerimônia.

O brasileiro, no entanto, não sabe ainda se participará devido a sua agenda de shows. Em turnê pela Europa, Caetano tem um show marcado no Pillarmonie de Paris, na França, no mesmo dia do evento no Vaticano. Ele só chegaria na Itália no dia 27 de junho.

O Papa, por sua vez, está há mais de uma semana internado após fazer uma cirurgia no intestino. No entanto, segundo o Vaticano, ele teria alta nesta sexta-feira (16).