Oscar 2023: veja horário e onde assistir à transmissão

A cerimônia do Oscar chega a 95ª edição neste domingo (12), reunindo nomes importantes da indústria cinematográfica de todo o mundo em Los Angeles, na Califórnia. O evento acontece a partir das 21h, conforme o horário de Brasília, e será sediado, como tradicionalmente, no Dolby Theatre.

Filmes aclamados ao longo do último ano figuram na lista de escolhidos entre os concorrentes. 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', estrelado pela atriz Michelle Yeoh, lidera o ranking com 11 nomeações nas categorias, incluindo as principais de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz.

Onde assistir ao Oscar 2023?

Este ano, a transmissão ocorre de forma diferente no Brasil. A Rede Globo, já conhecida por realizar a transmissão da cerimônia todos os anos, abriu mão de televisionar o evento de gala. Além disso, o Oscar também não será transmitido no streaming oficial da emissora, o Globoplay.

Dessa vez, o 95º Oscar estará presente na grade do canal pago TNT e na plataforma de streaming HBO Max. Em ambos os casos, a transmissão já deve ser iniciada uma hora antes, às 20h, apresentando o tapete vermelho durante a passagem dos artistas.

No canal por assinatura E!, a tradicional cobertura da chegada dos artistas ao Dolby Theatre, em Los Angeles se inicia às 18h.

Confira a lista de indicados:

Melhor Filme

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Entre Mulheres

Melhor atriz coadjuvante Hong Chau, ‘A Baleia’

Kerry Condon, ‘Os Banshees de Inisherin’

Angela Bassett, ‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

Jamie Lee Curtis, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Stephanie Hsu, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ Melhor ator coadjuvante Barry Keoghan, ‘Os Banshees de Inisherin’

Brendan Gleeson, ‘Os Banshees de Inisherin’

Brian Tyree Henry, 'Passagem'

Judd Hirsch, 'Os Fabelmans'

Ke Huy Quan, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ Melhor roteiro adaptado ‘Entre Mulheres’

‘Glass Onion: Um Mistério Knives Out’

‘Living’

‘Nada de Novo no Front’

'Top Gun: Maverick' Melhor roteiro original ‘Os Banshees de Inisherin’

‘Os Fabelmans’

‘Tár’

‘Triângulo da Tristeza’

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ Melhor figurino ‘Babilônia’

‘Elvis’

‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

‘Sra. Harris Vai a Paris’

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ Melhor trilha sonora ‘Avatar: O Caminho da Água’

'Os Banshees de Inisherin'

‘Os Fabelmans’

‘Nada de Novo no Front’

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ Melhor som ‘Avatar: O Caminho da Água’

‘Batman’

‘Elvis’

‘Nada de Novo no Front’

‘Top Gun: Maverick’ Melhor curta-metragem em animação ‘A Irish Goodbye’

‘Ivalu’

‘Le Pupile’

‘Night Ride’

‘The Red Suitcase’ Melhor curta-metragem em animação ‘O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo'

'The Flying Sailor'

'Ice Merchants'

'My Year of Dicks'

‘An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It’ Melhor ator Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Bill Nighy (Living)

Paul Mescal (Aftersun) Melhor direção Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Steven Spielberg (Os Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triângulo da tristeza) Melhor filme internacional ‘Argentina, 1985’ (Argentina)

‘Close’ (Bélgica)

‘EO’ (Polônia)

‘Nada de Novo no Front’ (Alemanha)

‘The Quiet Girl’ (Irlanda) Melhor documentário ‘All That Breathes’

‘All the Beauty and the Bloodshed’

'Fire of Love'

‘A House Made of Splinters’

‘Navalny’ Melhor montagem ‘Os Bashees de Inisherin’

‘Elvis’

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

'Tár'

‘Top Gun: Maverick’ Melhor canção original ‘Applause’, de ‘Tell It like a Woman’

‘Hold My Hand’, de ‘Top Gun: Maverick’

‘Lift Me Up’, de ‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

‘Naatu Naatu’, de ‘RRR: Revolta, Rebelião, Revolução’

‘This Is A Life’, de ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ Melhor direção de arte ‘Avatar: O Caminho da Água’

‘Babilônia’

‘Elvis’

‘Os Fabelmans’

‘Nada de Novo no Front’

‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ Melhor animação ‘Pinóquio por Guillermo del Toro’

‘Marcel the Shell with Shoes On’

‘Gato de Botas 2: O Último Pedido’

‘A Fera do Mar’

‘Red: Crescer É uma Fera’ Melhores efeitos visuais ‘Avatar: O Caminho da Água’

‘Batman’

‘Nada de Novo no Front’

‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

‘Top Gun: Maverick’ Melhor cabelo e maquiagem ‘A Baleia’

‘Batman’

‘Elvis’

‘Nada de Novo no Front’

‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’ Melhor direção de arte ‘Avatar: O Caminho da Água’

‘Babilônia’

‘Elvis’

‘Os Fabelmans’

‘Nada de Novo no Front’ Melhor fotografia ‘Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades’

‘Elvis’

‘Império da Luz’

‘Nada de Novo no Front’

‘Tár’

‘Elvis’

‘Os Fabelmans’

‘Nada de Novo no Front’ Melhor documentário em curta-metragem ‘Como Cuidar de um Bebê Elefante’

‘Haulout’

‘How Do You Measure a Year?’

‘How Do You Measure a Year?’ Melhor documentário ‘All That Breathes’

‘All the Beauty and the Bloodshed’

'Fire of Love'

‘A House Made of Splinters’

‘Navalny’ Melhor atriz Ana De Armas, ‘Blonde’

Michelle Williams, ‘Os Fabelmans’

Cate Blanchett, ‘Tár’

Andrea Riseborough, ‘To Leslie’

Michelle Yeoh, ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ Melhor filme internacional ‘Argentina, 1985’ (Argentina)

‘Close’ (Bélgica)

‘EO’ (Polônia)

‘Nada de Novo no Front’ (Alemanha)

‘The Quiet Girl’ (Irlanda)