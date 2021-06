Museu da Imagem e do Som do Ceará deve ser reinaugurado em março de 2022

Fechado para reformas desde o primeiro semestre de 2018, o Museu da Imagem e do Som (MIS) do Ceará já tem uma nova previsão para reabrir: março de 2022. A estimativa foi dada pelo atual diretor da instituição, o fotógrafo e professor Silas de Paula, segundo o qual “a obra física está praticamente pronta”.

A ordem de serviço para o início da construção de um novo edifício, integrado ao casarão histórico da avenida Barão de Studart, onde o museu de quatro décadas está sediado desde 1996, foi assinada há três anos, em 6 de junho de 2018.

Na ocasião, a obra de restauro da casa-museu e do novo prédio do MIS - capaz de receber exposições e armazenar mais de 160 mil itens do acervo, formado por discos, fotos, filmes, VHS, DVDs - foi orçada com um investimento de mais de R$15 milhões.

Legenda: Casarão da década de 1950 abriga o Museu da Imagem e do Som do Ceará desde 1996 Foto: Silas de Paula

Atualmente, parte dessa memória constitutiva da cultura cearense está em endereço temporário, na Rua Silva Paulet, 324, onde, segundo Silas, foi construída uma reserva técnica para sua preservação.

Sobre o estágio da nova estrutura, o diretor adianta que “alguns detalhes estão sendo revistos e a construtora já vai entregar o prédio. Estamos no momento abrindo licitações para os equipamentos e mobiliário”, pontua.

Infraestrutura

Neste sentido, conforme explica o “Plano Estratégico de Atuação” que será apresentado e debatido com a sociedade neste mês de junho, o novo “MIS|SIM” é composto por um conjunto urbano de dois imóveis: um casarão da década de 1950 projetado pelo arquiteto José Barros Maia (Mainha) - parte do patrimônio histórico da cidade, e um novo prédio de cinco andares criado pelo arquiteto Carvalho Araújo.

Legenda: Novo prédio criado pelo arquiteto Carvalho Araújo conta com cinco andares Foto: Silas de Paula

A nova infraestrutura é constituída de espaços apropriados para os seguintes ambientes: laboratórios de conservação e higienização, laboratório de digitalização e restauro digital, laboratório fotográfico, reserva técnica ampla climatizada, ambiente para pesquisa e catalogação, estúdio de áudio e de mixagem e restauro de áudio, estúdio de vídeo, ilhas de edição, diversos espaços expositivos e pedagógicos com equipamentos digitais interativos.

Silas de Paula Diretor do MIS-CE O Governo do Estado está investindo em equipamentos de ponta para todos os setores do museu. A reserva técnica e laboratórios projetados têm condições de atender – pela primeira vez no Ceará - todas as demandas necessárias para a salvaguarda, restauro e digitalização de acervos imagéticos e sonoros”.

“As licitações exigem da empresa ganhadora, além da entrega, montagem, garantia, atualização periódica dos softwares necessários ao trabalho e o treinamento de pessoal na utilização dos equipamentos. Só neste momento saberemos o número exato necessário de pessoas para os laboratórios”, completa o diretor.

Apesar da consideração, o Plano Estratégico já traz uma previsão de pelo menos 53 funcionários para o museu, sendo 3 da diretoria, 13 do Núcleo de Acervo e Pesquisa, 8 do Núcleo de Difusão e Ação Cultural, 8 do Núcleo de Educação e Formação, 8 para os Laboratórios, 7 para o Núcleo de Comunicação e Desenvolvimento Institucional e 6 para o Núcleo Operacional Administrativo. Além disso, serviços terceirizados e um programa de voluntários estão previstos.

Editais de fomento

O Plano traz ainda uma proposta do "MIS|SIM" de disponibilização de recursos financeiros, materiais e profissionais que possibilitem a realização de pesquisas e projetos de ponta elaborados por artistas e curadores.

Legenda: Casarão funcionará integrado com novo edifício Foto: Silas de Paula

Para isso, devem ser abertos quatro editais públicos com foco em residência, ocupação, acervo e formação. A prospecção e o estabelecimento de parcerias internacionais, com instituições e artistas, pretendem garantir ao equipamento o contato estreito com o que há de mais atual sobre imagem e som contemporâneos.

Silas de Paula Diretor do MIS-CE Para romper com estruturas do passado, até mesmo o sistema de equipes precisa levar em conta a maior participação do público. E é isso que o MIS propõe: um espaço que coloca em diálogo vivo memória e contemporaneidade, investigação técnica, científica, compartilhamento de processos e ampliação do acesso às inovações no campo da imagem e som”, finaliza.