Morre Paulo Hesse, ator de 'O Cravo e a Rosa' e 'Paraíso tropical', aos 81 anos

Intérprete de inúmeros personagens na TV, no teatro e no cinema, o ator Paulo Hesse morreu aos 81 anos, em São Paulo. O artista não teve a causa da morte divulgada. O anúncio do falecimento foi feito pela atriz Bárbara Bruno nas redes sociais nesta terça-feira (14). As informações são do jornal Extra.

"Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse", escreveu a artista na legenda de uma foto do ator em cena na novela "O cravo e a rosa" (2000) postada no Instagram. A também atriz Cléo Ventura homenageou o amigo nas redes sociais. "Adeus, querido Paulo Hesse", publicou nos stories.

Paulo Hesse interpretou Laranjeira em "Paraíso tropical" (2007), trama que entrará em cartaz no Vale a Pena Ver De Novo no dia 27 de novembro, em substituição a "Mulheres Apaixonadas".

Carreira prolífica

O ator participou de mais de 20 novelas na televisão. Entre os trabalhos mais conhecidos na telinha está o Delegado Sansão Farias, de "O cravo e a rosa".

Legenda: Em "Paraíso tropical", Paulo contracenou com Yoná Magalhães e Alessandra Negrini Foto: Reprodução/Globoplay

Em "Paraíso tropical", contracenou com Yoná Magalhães e Alessandra Negrini. O personagem era fã de Virgínia (papel de Yoná) e ajudava a ex-ícone dos programas de calouros sempre que ela precisava.

Paulo também esteve presente no elenco de "Selva de pedra" (1986), "Éramos seis" (1994) e "Água na boca" (2008) - este seu último trabalho na televisão.