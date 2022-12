Mestre do design, Hans Donner dividiu a experiência com jovens de Fortaleza

Em 1975, um designer alemão criado na Áustria encarava o desafio de trabalhar no Brasil. Naquela altura da vida, o jovem nascido em Wuppertal-Elberfeld (pouco mais de 300 mil pessoas) iniciava uma jornada luminosa no designer internacional. Surgia Hans Donner, uma referência na comunicação visual brasileira das últimas quatro décadas.

Desse encontro com a nação tropical, o designer rompeu fronteiras na forma de fazer TV, imprimindo assinatura autêntica e comprometida com a pesquisa em tecnologia. Materializou o futuro a partir de seus projetos e popularizou sua arte nos lares de todo País.

Considerado um mestre na inovação aliada ao design, Hans Donner realizou, na última quinta-feira (8), palestra a convite da Fundação Edson Queiroz. O evento integrou o lançamento do curso de Design da Universidade de Fortaleza (Unifor), que será ofertado a partir de janeiro de 2023.

O encontro teve como tema central “Memória do Design Brasileiro”. No mesmo dia, esteve com alunos da Rede Cuca, onde também dividiu as experiências de quase meio século de produção e inventividade. Em entrevista, "o mago das vinhetas" dividiu um pouco da trajetória e passou um ensinamento avisou aos futuros profissionais de design: Nunca deixem de tentar.

Um alemão brasileiro

Hans Donner começou a paixão pelo Brasil por meio de uma tela de TV. O ano era 1958 e a Seleção Brasileira brilhava nos campos da Suécia. Pagava ingressos para ver os jogos na casa de um vizinho. Tempos depois, já atuante nos estudos do design gráfico, tomou a decisão de migrar ao país sul-americano.

Sabia da existência de desenhos rupestres no Nordeste brasileiro e que o design estava aparecendo especialmente na área de publicidade. "Essa foi a razão que comprei o bilhete, contra a vontade de todo mundo, minha mãe, meus amigos. Todos me achando louco e acabei achando ouro".

Legenda: Nos últimos anos tem-se dedicado a estabelecer uma inovadora concepção visual da passagem do tempo através do que vem sendo conhecido como o primeiro "Design do Tempo" Foto: Ares Soares

A coragem foi determinante. Definiu a identidade visual da Rede Globo, marca na qual atuou por mais de 40 anos e ajudou a elevar a líder do segmento no País. A partir dessa dedicação, transformou a linguagem televisiva, criando um padrão para vinhetas e animações que se tornaria referência.

"Até tal data, nenhuma televisão tinha colocado tanta liberdade financeira e criativa na mão de uma pessoa com talentos incríveis, envolto com a tecnologia que estava aparecendo e tudo casou. Sabe a coisa da pessoa certa na hora certa?

Adentrar as casas brasileiras foi algo sem igual, revela. "A partir desse momento eu tinha o privilégio de ter diariamente 100 milhões de pessoas que eu podia oferecer design. Gradativamente as pessoas perceberam que existe um cuidado especial e isso foi muito além das fronteiras do Brasil, pois inspirou as televisões ao redor do mundo".

Recado aos estudantes: Vá, tente!

As aberturas de telenovelas e programas da emissora carioca se tornaram um espetáculo à parte. "De 1975 a 1980, foi a decolagem, preparamos o terreno. As pessoas dizendo "Uau, o que a Globo está fazendo?" Para Hans Donner, testemunhar uma geração que nasceu vendo esta produção é motivo de orgulho.

Legenda: "O que está por vir é para tocar oito bilhões de pessoas", estipula a respeito dos atuais projetos Foto: Ares Soares

Para quem vai iniciar uma formação na área, o experiente profissional avisa que seu exemplo de vida é um incentivo. Aos jovens, busquem seus sonhos.

Saiam uma vez, como eu com 25 anos. Sem falar uma palavra português, sem conhecer ninguém. Para um país tão distante que todo mundo só falava de quando as pessoas morrem no Carnaval, Então, a imagem do Brasil para mim não era convidativa, mas eu segui meu destino. Isso que acontece. Estou aqui, pois segui meu destino".

Após 47 anos de atuação na emissora televisiva, Hans Donner se dedica a projetos em diferentes áreas como arquitetura. Sua missão é mudar vidas em escala global, alertando à importância de desacelerar, valorizar o tempo e a vida.

O designer avisa que atualmente não há tempo suficiente para a criação, o mercado exige uma dinâmica acelerada. "Nem para quem cria, nem para quem consome. Mostro como a tecnologia é uma 'faca de dois gumes'. Maravilhosa se você usa com critério. Agora, se não domina, ela te domina".

Na abertura da novela "Explode Coração" (1995), o designer apresenta recursos tecnológicos comuns no cotidiano de hoje

Ao refletir toda a estrada até aqui, Hans Donner se surpreende aos afirmar que fez parte da vida de tantos brasileiros, muitos que hoje estudam o design. Reconhecido pelas mágicas, por criar o impossível, o mago pede coragem e determinação. "Vai, seja como eu, tenta!"

Design focado no mercado de trabalho

Atenta às exigências do mercado, visando formar profissionais mais preparados e qualificados, a Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz, lançou o curso Bacharelado em Design. Após três anos e meio de formação, os egressos estarão aptos a trabalhar em escritórios de design, departamentos de marketing de empresas, agências e veículos de comunicação, assim como na atuação liberal como freelancer e carreira acadêmica em design.

Professor e coordenador do curso de Design, Tarcísio Bezerra descreve que os futuros profissionais serão protagonistas e empreendedores na identificação de oportunidades para inovação. "Com sensibilidade às necessidades dos indivíduos, dos grupos sociais e da comunidade em seu dia a dia de trabalho, sempre comprometidos com a busca, a construção e o compartilhamento do conhecimento relacionado à sua atuação profissional”, reforça.

Além do conhecimento generalista na área de design, o curso é focado nas três áreas de maior interesse do mercado. A ênfase de design gráfico prepara o aluno para desenvolver projetos como identidade visual, livros, revistas, catálogos, posts, embalagem, sinalização, etc.

Já a ênfase em design de serviços apresenta as melhores práticas em Experiência do Usuário (UX Design) atrelado à análise sistêmica da jornada do usuário e da pesquisa em design. Por fim, a ênfase em design de interfaces digitais explora o desenvolvimento, a avaliação e a otimização de interfaces para sites, aplicativos em diferentes sistemas digitais.

Ceará no mapa do design

Desde 2019, a capital cearense é considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Cidade Criativa em Design, pela criação de laboratórios de ideias e práticas inovadoras, contribuindo para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Recentemente, a Vice-Prefeitura de Fortaleza realizou a III Jornada Mundial de Design, que, por meio de palestras, aulas, oficinas e debates, apresentou criadores e criações do design local, nacional e estrangeiro.

“O curso de Design da Universidade de Fortaleza está bem alinhado aos projetos estratégicos da cidade, inaugurando momento para o setor, já que nasce com a perspectiva de se ampliar como escola, trazendo novas abordagens, integração com áreas correlatas e eixos de formações bem desenhados”, finaliza professora Danielle Coimbra, diretora do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Unifor.