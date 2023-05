Mateus Farias e Marcelo Di Holanda alcançam 1 milhão de reproduções no Spotify com forró das antigas

Mateus Farias e Marcelo Di Holanda têm feito bastante sucesso no Ceará e no Brasil ao fazer releituras de clássicos do forró das antigas. Uma das mais recentes conquistas comprova esse alcance: os dois chegaram a um milhão de reproduções no Spotify, feito recebido com entusiasmo e orgulho.

“Ficamos muito felizes e percebemos essa conexão com o público porque o forró das antigas era muito presente na vida dos cearenses e dos nordestinos nos anos 1990 e começo dos anos 2000. A gente vem agora e traz esse mar de nostalgia com versões bem diferentes e inusitadas”, dimensiona Mateus.

A importante marca no streaming diz respeito ao primeiro disco deles, “Clássicos do Forró”, lançado no ano passado. O registro traz faixas como “Todo Tempo é Pouco pra Te Amar”, “Toma Conta de Mim”, “A Praia” e “Carta Branca” – composições que, beneficiadas pela pegada contemporânea da dupla, arrastam multidões aos bares e equipamentos culturais.

Números que há tempos se consolidam nas redes sociais. Ao todo, já são 600.000 visualizações nas plataformas de audiovisual (Youtube, Instagram e TikTok) – cifra que só tende a crescer mediante a abrangência do projeto. Tudo começou em 2018, quando começaram a gravar vídeos de forma bastante particular reproduzindo canções variadas.

O pulo do gato, porém, veio no começo de 2022, tendo como foco o forró das antigas. Assim vieram versões em flauta e violão de “Mágica”, “Meio dia”, “Verdadeiro amor” e tantos outros hits nossos. “Só temos retornos maravilhosos quanto a isso”.

Apoio total

Bacharel em flauta pela Universidade Estadual do Ceará e com duas especializações na França em Música Erudita, Mateus Farias sempre flertou com a música popular ao tocar com grandes mestres do cancioneiro fortalezense, a exemplo de Tarcísio Sardinha e Macaúba do Bandolim. Não à toa, virou fã do gênero choro e não parou mais de atuar no segmento.

O encontro com Marcelo Di Holanda – nome há muito tempo famoso na noite fortalezense, tendo aberto shows de Gilberto Gil, Lulu Santos, Vanessa da Mata e Skank, e integrado a banda de reggae Donaleda – acendeu novas luzes e estreitou contatos inclusive com os artistas originais dos clássicos do forró que eles interpretam.

“Quando lançamos os vídeos tocando forró das antigas no Instagram, foram as bandas que deram a primeira visibilidade pra gente, compartilhando esses vídeos, colocando no feed deles – como Calcinha Preta, Tropikália e Mastruz com Leite. O movimento continuou à medida que os compositores fizeram o mesmo, como Carlúcia Cardoso e Dorgival Dantas”.

Neste momento, a celebração da conquista no streaming abre precedente para outros sonhos. Mateus adianta o desejo dos dois de difundir mais o show “Clássicos do Forró” – que já esgotou ingressos no Cineteatro São Luiz em apenas quatro dias, por exemplo; e de fazer uma turnê com os dois discos, divulgando ainda mais o jeito todo próprio de tocar forró. “Mostrar que a música é universal, sem barreiras e fronteiras”.



Serviço

Duo Mateus Farias e Marcelo Di Holanda

Gravações presentes em todas as plataformas digitais e nas redes sociais

