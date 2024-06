Livro de Paulo Coelho, 'O Diário de um Mago' ganha adaptação da Netflix

O livro "O Diário de um Mago", de Paulo Coelho, será adaptado para o streaming. Segundo O Globo, o anúncio foi feito com a presença do autor, durante um painel no evento Rio2C, nesta quarta-feira (5).

Na ocasião, Coelho disse que, embora seja relutante a transformar suas obras em filme, a Netflix, responsável pela adaptação, tem "compromisso com qualidade".

Não há, ainda, detalhes sobre data de lançamento ou elenco.

Veja também Verso Rock retoma fôlego em Fortaleza com seis festivais de estilos diferentes previstos para 2024 Verso Feira da Literatura Cearense retorna com programação gratuita e homenagem a Oswald Barroso no CCBNB

O livro

Na obra, a protagonista, Brida, é uma jovem apaixonada por magia. Em sua jornada, ela conhece pessoas importantes, como um sábio que a ensina a acreditar na bondade do mundo, e uma mulher que mostra a importância de encontrar o próprio dom e a alma gêmea.