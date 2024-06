Ingresso a R$ 12: rede de cinemas faz promoção durante o mês de junho

A partir desta segunda-feira (3), a UCI Cinemas irá reduzir o preço dos ingressos das salas convencionais para apenas R$ 12, de segunda a quinta-feira. A promoção segue até 19 de junho.

Para completar, o combo com uma pipoca média mais dois refrigerantes de 500 ml ganha o valor especial de R$ 30.

Veja também Verso Rede de cinemas faz promoção com ingressos a partir de R$ 8 em Fortaleza Verso Guardião do último cinema de bairro de Fortaleza, Seu Vavá ganha sala no Cineteatro São Luiz

Durante a temporada, o público poderá conferir pelo preço promocional as produções que estão em cartaz, como “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, “Garfield - Fora de Casa”, “Amigos Imaginários” e “Assassino Por Acaso”, entre outros títulos. A promoção é válida entre segunda e quinta-feira.

As salas IMAX e UCI XPLUS também participam da promoção, com ingressos a R$15.

Quem ainda não assistiu à superprodução “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, de George Miller, poderá conferir o filme pagando menos também nas salas especiais, que contam com tela gigante de proporção estendida e com som Dolby Atmos, tecnologia que criam a ilusão de um campo de som infinito de 360 graus, com 54 caixas de som espalhadas, inclusive no teto.

A promoção só não é válida para as sessões de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”.

UCI MEGA PROMO

Datas: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19/06.

Salas convencionais: preço único R$ 12

Salas IMAX e UCI XPLUS: preço único R$ 15

* Promoção válida de segunda a quinta. Sextas, sábados, domingos e feriados não participam.

* Promoção válida para todas as sessões, exceto para o filme “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”.