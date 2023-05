Filme nacional vence prêmio na mostra 'Um Certo Olhar' no Festival de Cannes

O filme brasileiro "A Flor do Buriti" venceu, nesta sexta-feira (26), o prêmio de melhor elenco na mostra 'Um Certo Olhar' (Un Certain Regard) do Festival de Cannes.

Os diretores de "A Flor do Buriti", o português João Salaviza e a brasileira Renée Nader Messora, documentam o passado, o presente e os desafios para o futuro dos krahô, um povo indígena do Cerrado brasileiro.

"O que buscamos é traduzir a sensibilidade, a poesia, a beleza dos krahô e colocá-la em imagens, em som, em edição", disse Salaviza em entrevista à AFP. O júri da mostra Um Certo Olhar foi presidido pelo ator americano John C. Reilly.

Filme britânico

O britânico "How To Have Sex", de Molly Manning Walker, conquistou o maior prêmio da segunda principal mostra competitiva do evento, que reconhece novos talentos.

"How To Have Sex", por sua vez, conta a história de três adolescentes curtindo as férias. Uma delas quer perder a virgindade, mas as coisas não ocorrem como esperava.

"Foi o filme mais mágico da vida", declarou a diretora, que dedicou o prêmio "a todos que foram agredidos sexualmente".

O filme não mostra a violência sexual, mas as emoções vivenciadas pelas meninas. "Acredito que, como mulheres, conhecemos muito bem a experiência. Não precisamos nos sentir traumatizadas novamente", declarou à AFP a londrina, de 29 anos.