Projeto da Unifor homenageia Claudio Santoro e Luiz Eça em recital no Teatro Celina Queiroz

O projeto Recitais de Piano, da Universidade de Fortaleza (Unifor), apresenta um recital em homenagem a Claudio Santoro e Luiz Eça, nomes nacionais célebres da música erudita e popular. A apresentação acontece neste sábado (27), às 20h, no Teatro Celina Queiroz.

Com apresentação de obras dos dois compositores brasileiros interpretadas pelos pianistas brasilienses Pablo Marquine e Diogo Monzo, “Faces do Piano Brasileiro” faz parte da programação de 50 anos da Unifor.

Os ingressos estão disponíveis para venda na plataforma Sympla, por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Turnê mundial

“Faces do Piano Brasileiro” estreou em dezembro de 2015 com uma turnê pele Brasil, Hungria, Portugal e Itália. O projeto resgata a obra desses compositores e fomenta sua existência tanto no cenário nacional quanto no internacional.

Ao todo, o concerto tem duração de 60 minutos, dividido em duas partes. Pablo Marquine interpreta a obra de Claudio Santoro e Diogo Monzo a de Luiz Eça. Ao final, os pianistas tocam a quatro mãos.

Para além da homenagem, o recital é uma ferramenta de estudo ao possibilitar futuras pesquisas relacionadas ao tema, bem como mostrar que não existem "fronteiras musicais".

Serviço

Recital de Piano - Diogo Monzo e Pablo Marquine

Sábado (27), às 20h

No Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)/ vendas pelo Sympla